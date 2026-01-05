Los precios del petróleo, que habían bajado durante buena parte de la sesión hoy, han cambiado de tendencia y ahora muestran ligeras subidas después de la intervención de Estados Unidos en Venezuela y de que la OPEP+ confirmara su decisión de mantener el nivel de producción hasta abril.

Según datos de Bloomberg recogidos por EFE, a las 13:00 horas, el Brent, el crudo de referencia en Europa, repuntaba el 0.43 % y el barril superaba los US$ 61, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referente en EE.UU., subía el 0.49 % y se movía en torno a US$ 57.6 por barril.

Los precios del crudo habían subido en los primeros momentos de la sesión y posteriormente se desinflaron y registraron bajadas, para cotizar ahora nuevamente con ascensos ligeros, lo que refleja la indecisión del mercado del crudo.

El analista senior de mercados de eToro Javier Molina cree que la intervención de EE.UU. en Venezuela puede generar "movimientos tácticos y repuntes de volatilidad", pero apunta que este tipo de acontecimientos "rara vez" alteran la tendencia estructural de los activos de riesgo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, demandó este domingo a la nueva líder venezolana, Delcy Rodríguez, "acceso total" a los recursos naturales de Venezuela.

"Lo que necesitamos (de Delcy Rodríguez) es acceso total. Acceso total al petróleo y a otras cosas en el país que nos permitan reconstruirlo", recalcó.

Para el director de Estrategias de Mercados de Capitales de Tikehau Capital, Raphaël Thuin, el impacto económico global de Venezuela es "limitado" y descarta que las perspectivas a largo plazo de los mercados se vean afectadas.

Sin embargo, Thuin sí considera que podrían producirse "catalizadores positivos" en el mercado del petróleo, ya que la administración estadounidense tiene como objetivo "facilitar la salida de más petróleo venezolano a los mercados mundiales".

El economista y fundador de Fortuna SFP, José Manuel Marín Cebrián, señala que el mayor riesgo reside en que se produzca un "colapso logístico" derivado de los años de sanciones, deterioro institucional e infraestructuras obsoletas de Venezuela.

En la misma línea, los analistas de Banca March consideran que el impacto en el precio del petróleo a corto plazo será "mínimo" ya que la capacidad de recuperación de la producción venezolana es "muy limitada y requerirá inversiones elevadas".

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, explicó este domingo que uno de los principales intereses de su Administración es refinar el crudo pesado de Venezuela, el país con mayores reservas de petróleo del mundo, en las refinerías estadounidenses.

"Nuestras refinerías en la Costa del Golfo de EE.UU son las mejores para refinar este crudo pesado. De hecho, ha habido escasez de crudo pesado en todo el mundo, por lo que creo que habría una enorme demanda e interés por parte de la industria privada si se les diera la oportunidad de hacerlo", explicó Rubio en ABC News.

Horas antes, la OPEP+, que agrupa a los miembros de la OPEP y a otras potencias petroleras como Rusia, había confirmado su decisión de mantener estable su oferta de crudo al menos hasta abril, sin reaccionar a la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de EE.UU.

La decisión se adoptó en una breve teleconferencia celebrada el domingo por los ministros de Energía y Petróleo de Arabia Saudí, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán. Esos ocho países son los que en 2023 aplicaron recortes voluntarios de producción para apuntalar los precios.

Sin embargo, en abril de 2025 comenzaron a revertir paulatinamente esas reducciones con aumentos mensuales que supusieron un giro estratégico para recuperar su cuota de mercado. El incremento total entre abril y diciembre ascendió a 2.9 millones de barriles diarios (mbd), lo que supone cerca del 2.8 % de la producción mundial.

Al grupo le queda aún algo más de un millón de barriles diarios para completar el desmantelamiento de los volúmenes recortados de forma voluntaria (uno de 2.2 mbd y otro de 1.65 mbd), pero en noviembre decidió "pausar" las subidas mensuales durante el primer trimestre de 2026, medida que los ministros confirmaron el domingo.