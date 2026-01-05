Los precios del petroleo comenzaron a cotizar con volatilidad este lunes, luego de la intervención de Estados Unidos en Venezuela el pasado sábado y la detención de Nicolás Maduro. Las petroleras estadounidenses fueron las más propulsadas en la apertura de la bolsa de Nueva York y el intermedio de Texas (WTI) subía en la mañana un 1,45 %, hasta 58,15 dólares el barril.

Para el economista Miguel Collado Di Franco, a partir de la reacción del mercado de hoy, no se espera un incremento relevante en el precio del petróleo.

Sostiene que Venezuela no llega a producir un millón de barriles diarios, pero lo que se espera es que, eventualmente, esa cantidad pueda ir en aumento. “Por tanto, por esa causa, los precios se mantengan en su movimiento lateral o, tal vez, ligeramente a la baja”.

En perspectiva el dato de Venezuela, Estados Unidos produce más de 13.6 millones de barriles diarios, recordó el vicepresidente del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES).

Comportamiento de los mercados

De acuerdo con el boletín financiero The Kobeissi Letter, publicado en X, acciones como Chevron y Valero subieron hasta un 11 % , mientras que ConocoPhillips y Marathon un 10 %.

Todo este movimiento previo a la apertura de este lunes, el boletín destaca que estas acciones han sumado más de US$ 100 mil millones en capitalización bursátil tras que se diera a conocer la captura del presidente Maduro por Estados Unidos.

Acciones petroleras estadounidenses ante la situación de Venezuela según The Kobeissi Letter Chevron, $CVX: +11% Valero, $VLO: +11% ConocoPhillips, $COP: +10% Marathon, $GPA: +10% Exxon Mobil, $XOM: +7% Phillips 66, $PSX: +6% Occidental Petroleum, $OXY: +4% EOG Resources, $EOG: +4% Devon Energy, $DVN: +4% Kinder Morgan, $KMI: +3%

Al cierre de los mercados bursátiles europeos, el precio del crudo Brent, el petróleo de referencia en Europa subía el 1,38 % y el barril se cotizaba a 61,6 dólares, aunque ha cotizado buena parte de la jornada con retrocesos, de acuerdo con reportes de EFE.

Asimismo, el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EE.UU. sumaba el 1,54 % y se movía en torno a 58 dólares por barril, tras haber experimentado descensos en la sesión.

El analista de XTB Javier Cabrera, dijo a EFE, que considera que el precio del petróleo no ha reaccionado "demasiado" porque, pese a que el presidente Donald Trump ha afirmado que quiere incentivar las inversiones de las empresas de su país en el desarrollo de la infraestructura petrolera venezolana, todavía "hay mucha incertidumbre" respecto a esos planes.

También, destaca que actualmente, Venezuela tiene una producción de petróleo limitada, inferior al 2 % dentro de la producción de la OPEP+, por lo que la capacidad disponible en otros países es suficiente para compensar esta oferta, según ha publicado Bloomberg.

El petróleo de Venezuela representa el 17,5 % de las reservas mundiales de crudo, unos 303.000 millones de barriles, según datos del Boletín Estadístico Anual de la OPEP de 2024. Sin embargo, las características del petróleo venezolano hacen que sea difícil de transportar y de refinar.

Lo que posee Venezuela

Según el boletín financiero The Kobeissi Letter, Venezuela posee 200 billones de pies cúbicos de reservas de gas natural, la 34.ª más grande del mundo.

300 mil millones de barriles de reservas de petróleo crudo, la mayor del mundo y unos 400 millones de toneladas de reservas de mineral de hierro, con un valor cercano a los US$ 600 mil millones.

Más de 8,000 toneladas de recursos auríferos (yacimientos naturales que contienen oro), la mayor cantidad en Latinoamérica y más de 500 millones de toneladas de reservas de carbón.

Asimismo, Venezuela concentra el 2 % del total de recursos renovables de agua dulce del mundo y minerales estratégicos sin explotar, como níquel, cobre y fosfatos.

