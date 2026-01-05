Los activos del sistema financiero dominicano experimentaron un crecimiento interanual de 9.3% al 30 de noviembre de 2025, para ubicarse en RD$ 4.19 billones (millones de millones), de acuerdo con datos preliminares de la Superintendencia de Bancos (SB).

La cartera de créditos —el principal activo de los bancos, que incluye todos los préstamos otorgados— experimentó una expansión de 9.2% en relación con el año anterior. Esto implica un aumento de RD$ 200.6 mil millones, totalizando RD$ 2.38 billones al cierre de noviembre pasado.

En cuanto al comportamiento de los ahorros, los depósitos del público se incrementaron 11.4% durante 2025, para alcanzar los RD$ 3.22 billones. Estos datos evidencian que tanto el ahorro como los préstamos continúan creciendo a un ritmo porcentual cercano a los dos dígitos.

Al cierre de noviembre, el nivel de capital del sistema financiero medido por el patrimonio neto registró un incremento de 10.2%, equivalente a RD$ 47,438 millones, en tanto que el patrimonio neto ascendió a RD$ 511,443 millones. Esto refleja mejoras de la capacidad de absorción de pérdidas inesperadas de las entidades de intermediación financiera, así como una reducción de los niveles de apalancamiento del sistema.

Indicadores de riesgos

Durante los primeros 11 meses de 2025, la tasa de morosidad continuó registrando niveles reducidos, ubicándose en 1.93%, estabilizándose en niveles cercanos al promedio de los últimos 15 años (2.0%).

La morosidad estresada, un indicador más ácido utilizado por la Superintendencia de Bancos, se ubicó en 7.73% al cierre de noviembre de 2025, incrementándose en 0.7 punto porcentual en términos interanuales.

El indicador de cobertura de provisiones de la cartera de créditos ascendió a 162.4%, reflejando un nivel apropiado ante posibles eventos de pérdidas por créditos vencidos. Este se encuentra 62.4 puntos porcentuales por encima del mínimo requerido de 100%, lo que representa provisiones constituidas en exceso al mínimo de cobertura requerido por RD$ 28,729 millones.

El balance de las disponibilidades del sistema —que incluye el efectivo en caja y los depósitos que las entidades tienen en el Banco Central y en otros bancos— ascendió a RD$ 663.6 mil millones, presentando un aumento de RD$ 45,245 millones, para una variación de 7.3% respecto a noviembre de 2024.

Desempeño

En cuanto a la rentabilidad, el sistema financiero alcanzó un resultado neto de RD$ 81,808 millones acumulado a noviembre de 2025, con una variación interanual de RD$ 2,667 millones, equivalente a 3.4%.

Asimismo, la rentabilidad de los activos (ROA) registró 2.22% en noviembre de 2025, mientras que el ROE o rentabilidad sobre el patrimonio se ubicó en 18.53%.

En definitiva, el sistema financiero dominicano permanece estable, resiliente y con adecuada capacidad de absorción de pérdidas, presentando niveles de rentabilidad, solvencia y liquidez adecuados para responder oportunamente a los cambios en las condiciones de mercado y la situación económica.

