La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) manifestó una visión optimista sobre la evolución reciente de la economía dominicana y las perspectivas para el 2026, al ponderar la solidez de los fundamentos macroeconómicos, la capacidad de respuesta de la política monetaria y el papel activo del sector bancario en el impulso a la actividad productiva.

La ABA indicó que, en medio de un entorno internacional complejo, se ha observado una mejora gradual de las condiciones financieras globales, impulsada por el inicio y la continuidad del proceso de flexibilización de la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, lo que ha contribuido a reducir presiones externas sobre las economías emergentes.

Valoró que en el plano local, este entorno externo más favorable, combinado con unas expectativas inflacionarias consistentemente dentro del rango meta, otorgó al Banco Central de República Dominicana el espacio necesario para transitar hacia una postura monetaria más flexible, lo que se reflejó en recortes a la tasa de política monetaria, acompañados de un programa de facilidades de liquidez por RD$ 81 mil millones, equivalente al 1 % del PIB.

La ABA señaló que estas medidas han tenido un impacto directo en la dinámica del crédito privado en moneda nacional, cuyo crecimiento anual se aceleró de 6.8 % en marzo a 7.7 % en noviembre, con una proyección de expansión entre 9 % y 11 % para el cierre de 2025.

Puntualizó que estarecuperación ha estado impulsada principalmente por el crédito comercial a empresas y el financiamiento destinado a la adquisición y remodelación de viviendas, sectores clave para la generación de empleo y el crecimiento económico.

El gremio explicó que la evolución favorable del crédito, junto con el aumento de la inversión pública anunciado por el Ministerio de Hacienda y Economía, ha motivado una revisión al alza de las proyecciones de crecimiento para 2026. En este sentido, tanto el Banco Central como organismos internacionales y agentes de mercado estiman que la economía dominicana podría retomar tasas de crecimiento en el rango de 4.0 % a 4.5 % en este año.

Destacó que estos avances están acordes con los objetivos de la Estrategia Nacional Meta RD 2036, iniciativa en la que participa activamente y en la cual coordina el Comité Financiero, promoviendo condiciones que favorezcan un mayor acceso al crédito, el fortalecimiento de la inversión y la sostenibilidad del crecimiento económico a largo plazo.

