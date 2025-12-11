Banco Central aclara 36 % de los RD$ 62 mil millones liberados se canalizaron en sector construcción

El Banco Central aclaró que de los recursos dispuestos del encaje legal a partir de junio de 2025, se canalizaron RD$ 22,522 millones para construcción y compra de inmuebles.

La entidad envió un comunicado con notas aclaratorias sobre el financiamiento a la vivienda mediante liberaciones de recursos del encaje legal, ante "los comentarios realizados por la presidenta de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi), Annerys Meléndez, sobre que no fueron especializados recursos para ese sector en las medidas de liberación de encaje legal aprobadas por la Junta Monetaria e implementadas por el Banco Central en junio de 2025, llevando estas declaraciones confusión a la ciudadanía sobre la provisión de financiamiento a dicho sector".

El Banco Central presentó un análisis sobre los préstamos otorgados por las entidades de intermediación financiera utilizando recursos liberados del encaje legal como parte del programa aprobado por la Junta Monetaria desde junio de 2025.

Recordó que este programa de liquidez se aprobó por un monto de RD$ 81 mil millones, distribuidos en RD$ 64 mil millones de recursos liberados del encaje legal y la recolocación de RD$ 17 mil millones de préstamos de facilidades de liquidez rápida (FLR) programados para haber llegado a su vencimiento y retornado al Banco Central a partir de junio de 2025.

Dijo que al 30 de noviembre de 2025, las entidades de intermediación financiera habían utilizado RD$ 76 mil millones de los RD$ 81 mil millones aprobados, equivalentes al 93 % del monto autorizado. De este monto utilizado, RD$ 62 mil millones correspondieron a préstamos otorgados mediante liberaciones de encaje legal para sectores productivos a tasas de interés de hasta un 9 % anual y a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) a tasas de interés competitivas según este segmento de mercado.

"Cabe destacar que, además, estos sectores productivos incluyen préstamos interinos para la construcción en proyectos específicos de viviendas, la adquisición de soluciones habitacionales de bajo costo y la compra de otras tipologías de viviendas", indicó

En ese orden, explicó que del referido monto de RD$ 62 mil millones desembolsados por las entidades de intermediación financiera mediante liberaciones de encaje legal, se destinaron RD$ 13,947 millones para las actividades de construcción, comprendiendo la compra de terrenos, maquinarias, equipos e insumos utilizados tanto para las etapas de levantamiento como de terminación de nuevos proyectos residenciales y comerciales. A su vez, este monto incluye RD$ 1,882 millones para la construcción de nuevas viviendas de bajo costo.

En lo concerniente a préstamos para la adquisición de viviendas, las entidades bancarias otorgaron RD$ 8,575 millones con recursos del encaje legal para tales fines, de los cuales RD$ 5,278 millones se utilizaron para la compra de viviendas de bajo costo e interés social y RD$ 3,297 millones a la adquisición de otros tipos de unidades habitacionales.

La entidad destacó que mediante los recursos dispuestos del encaje legal a partir de junio de 2025, las entidades han canalizado RD$ 22,522 millones para actividades asociadas a la construcción y compra de inmuebles, representando cerca del 36 % de los RD$ 62 mil millones liberados. Considerando solo el segmento de las viviendas de bajo costo, el sistema financiero ha otorgado RD$7,160 millones tanto para su construcción como su adquisición, lo cual representa el 12 % del monto utilizado de las medidas de encaje legal.

Con estas canalizaciones de recursos al sector de las viviendas, se demuestra a su vez el compromiso actual y continuado de la Junta Monetaria, el Banco Central y el sistema financiero en apoyar este importante sector de la economía dominicana, convencimiento que se evidencia, además, en liberaciones anteriores de recursos del encaje legal que han beneficiado al sector, como el caso de las aprobadas en 2015 y 2016 por RD$ 22,239 millones, 2019 con RD$ 34,360 millones, 2023 con RD$ 21,424 millones y 2024 con RD$ 35,355 millones.

Recordó que los recursos del encaje legal son propios de las entidades bancarias como proporción de sus depósitos, siendo una reserva prudencial mantenida por éstas en el Banco Central. Las decisiones de otorgamiento de créditos con estos recursos son adoptadas por cada intermediario financiero, según su volumen de operaciones, apetito de riesgo y segmento de especialización de crédito. En ese sentido, dichas entidades evalúan el riesgo financiero de los deudores para concretar la decisión de facilitar o no el financiamiento, actuando prudentemente en protección de los depósitos de los ahorrantes y en procura de asegurar la reposición futura del encaje legal, una vez son pagados los financiamientos otorgados bajo esta modalidad.

A su vez, explicó, para acceder a las liberaciones del encaje legal, las entidades se encuentran obligadas a remitir previamente al Banco Central los elementos probatorios de las operaciones, tales como los contratos, actos constitutivos o pagarés suscritos con los deudores beneficiarios, las evidencias de desembolso al deudor final, con especificación del monto, tasa de interés, plazo y destino del financiamiento conforme las exigencias dispuestas por la Junta Monetaria. Estas condiciones son verificadas antes y después de los desembolsos y sujetas a los procesos de auditoría interna.

Impacto en el crecimiento del crédito y tasas de interés del sector

El Banco Central dijo que la adopción de las medidas de liquidez en junio de 2025 el sector de la construcción y de adquisición de viviendas ha percibido un mayor flujo de financiamiento que se ha reflejado en las estadísticas agregadas del crédito en moneda nacional para estos renglones económicos, remitidas por las entidades de intermediación financiera. Durante el período noviembre 2024-2025, la tasa de expansión del crédito para la construcción fue de 25.5 %, mientras que para la adquisición de viviendas resultó en 11.4 %. En ambos casos, las tasas de crecimiento son superiores al ritmo de crecimiento de los préstamos privados en moneda nacional, que al cierre de noviembre crecieron en torno al 8 % interanual.

En lo relativo a las tasas de interés y tomando como punto de partida el mes de mayo de 2025 por ser previo al inicio de las medidas; de mayo a noviembre de 2025 se redujeron las tasas de interés activas de la banca múltiple en sus préstamos al sector construcción de 14.7 % a 12.4 %, para una importante disminución de 232 puntos básicos. Por su parte, las tasas de interés de préstamos hipotecarios para la adquisición de inmuebles se redujeron de 12.1 % a 11.3 % en el mismo intervalo de tiempo, completando una reducción de 80 puntos básicos.

Como se ha mostrado, las medidas de liquidez aprobadas por la Junta Monetaria en junio de 2025 han resultado en la canalización de recursos hacia las actividades de construcción, así como para la adquisición de nuevas viviendas, incluyendo las soluciones habitacionales de bajo costo.

En su comunicado, el Banco Central dijo que el ritmo de crecimiento del crédito en estos renglones económicos muestra tasas de expansión superiores al resto del sector privado en moneda nacional, indicando una dinámica favorecedora del sector de las viviendas en comparación con el resto de los sectores. "Reiteramos, se ha acompañado de menores tasas de interés activas en el período de las medidas, evidenciando que la provisión del financiamiento se ha caracterizado tanto por su dinamismo como por ser gradualmente más asequible, en línea con la vocación inicial del programa adoptado por la Junta Monetaria", indicó

La entidad consideró que carecen de fundamento y sustento estadístico las interpretaciones elaboradas a partir de las declaraciones de la presidenta de Acoprovi, sobre la inexistencia de financiamiento a dicho sector como parte de las medidas de encaje legal aprobadas en junio de 2025.

"El Banco Central reafirma su disposición de continuar realizando las aclaraciones que sean necesarias sobre los aspectos más relevantes del quehacer económico y financiero de nuestro país, así como a trabajar de forma mancomunada con los gremios de los principales sectores de la economía dominicana, incluyendo aquellos pertenecientes al sector de las viviendas, como parte de nuestra misión constitucional y legal", concluyó

