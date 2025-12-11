Aprueban permisos de instalación de 20 empresas de zonas francas con una inversión de RD$ 1,120.94 millones

El Consejo Directivo del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE), aprobó los permisos de instalación de 20 nuevas empresas para operar bajo el régimen de zonas francas, con una inversión superior a los RD$ 1,120.94 millones.

De acuerdo con una nota de prensa, en la última sesión ordinaria correspondiente a este año 2025, también se aprobaron los permisos de instalación de dos parques de zonas francas, con una inversión contemplada de US$ 3,032.56 millones, así como la generación de divisas por un valor de US$ 4,048,066.55.

Además, se realizó la firma de contrato con el Estado para la puesta en marcha de los parques industriales: La Delgada Industrial Park y Zona Franca Durán Ventura.

El director ejecutivo del CNZFE, Daniel Liranzo, informó que las empresas aprobadas se dedicarán a las actividades de servicios de call center, desarrollo de software y outsourcing, procesamiento de tabaco, manufactura textil, elaboración de productos cosméticos, fabricación de tubos, aluminios y láminas de acero, entre otras.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Asimismo, indicó que las empresas se ubicarán en las provincias de Santo Domingo, Santiago, San Pedro de Macorís, San Cristóbal y San Juan.

La reunión estuvo presidida por el ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Víctor – Ito- Bisonó, quien destacó que con estas nuevas aprobaciones las zonas francas siguen siendo un motor clave para el crecimiento económico del país.

Durante el año 2025 se aprobaron 82 nuevas empresas de zonas francas, con inversiones que superan los RD$ 13,586.27 millones, así como 10 parques industriales que suman RD$ 3,032.56 millones adicionales.

En la sesión del Consejo Directivo del CNZFE, también participaron el viceministro de Zonas Francas del MICM, Johannes Kelner; la presidente de la Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona), Claudia Pellerano; la subdirectora ejecutiva del CNZFE, Yarisol López, entre otros representantes de las instituciones del sector público y privado que conforman este Consejo.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más