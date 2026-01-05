Los contratos de futuros del WTI para entrega en febrero subieron 0,72 dólares con respecto al dato anterior.

La subida del valor del crudo se enmarca dentro de la crisis entre EE.UU. y Venezuela -el país con mayores reservas de petróleo del mundo, según la OPEP- tras la detención de Maduro en Caracas y su posterior traslado a Nueva York para ser juzgado ante los tribunales estadounidenses.

Trump avanzó en una rueda de prensa posterior que será su Administración la que se haga cargo de dirigir Venezuela hasta que haya una transición política y afirmó que tras las grandes compañías petroleras estadounidenses invertirán "miles de millones de dólares para reparar la infraestructura petrolera".

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, explicó este domingo que, uno de los objetivos de la Administración de Donald Trump, mientras dirige Venezuela, es refinar el crudo pesado de Venezuela en las refinerías estadounidenses, lo que podría alterar el precio del petróleo.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El Gobierno de EE.UU. ha ofrecido a las petroleras de su país recuperar activos decomisados por Venezuela a cambio de que inviertan en la reactivación de la industria petrolera de ese país venezolano, según fuentes citadas por Político.