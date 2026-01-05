Un grupo de diez naciones, entre las que figura República Dominicana, impidió que la CELAC emitiera un comunicado oficial rechazando la intervención de Estados Unidos en Venezuela.
La unidad diplomática del organismo regional se fracturó tras la oposición liderada por Argentina, lo que imposibilitó el consenso necesario para el documento original.
El bloque disidente está compuesto por Paraguay, Perú, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá y Trinidad y Tobago, sumados a las naciones ya citadas.
Fuentes internacionales señalan que estos estados estarían redactando un manifiesto alternativo con el objetivo de validar la operación militar en curso.
Esta división marca un punto de inflexión en la política exterior latinoamericana frente a la actual crisis geopolítica en la región.
Lista de aliados de RD en la CELAC
Estos 10 países (incluyendo a RD) impidieron el consenso para sacar un comunicado en contra de EE. UU:
- Argentina (Líder del bloque)
- Paraguay
- Perú
- Bolivia
- Costa Rica
- Ecuador
- El Salvador
- Panamá
- Trinidad y Tobago
El bloque opuesto (los que sí querían condenar la intervención) fue liderado por Colombia, México y Brasil.
Compartir esta nota