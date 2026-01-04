El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó este domingo que "muchos en el otro bando" fallecieron el sábado en la operación para capturar a Nicolás Maduro, incluido "muchos cubanos" que protegían al mandatario venezolano, detenido durante la madrugada para enfrentar cargos de narcotráfico y corrupción.

"Habrá un segundo ataque si las autoridades venezolanas no se comportan", dijo en alusión a Delcy Rodríguez, presidenta encargada, aunque a renglón seguido dijo sobre quién gobierna ahora mismo Venezuela: "Estamos a cargo".

Si las autoridades venezolanas ahora a cargo de Rodríguez "no cumplen", habrá un segundo ataque dentro de Venezuela, después de la operación que detuvo y depuso a Nicolás Maduro, reiteró a su regreso a la Casa Blanca.

Añadió que están en contacto con la recién nombrada presidenta Rodríguez y que tienen canales de comunicación con Caracas.

También amenazó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, con que puede haber también una "misión de EEUU" en su país, y agregó que Cuba está "a punto de caer".

Trump asimismo reveló planes para reabrir la embajada de EEUU en Caracas.

Murieron "muchos cubanos" que protegían a Maduro

Trump confirmó hoy que "muchos en el otro bando" fallecieron el sábado en la operación para capturar a Maduro, incluido "muchos cubanos" que lo protegían.

"Muchos cubanos murieron ayer protegiendo a Maduro", aseguró en alusión a que la seguridad del ahora detenido estaba compuesta de un alto número de agentes enviados por La Habana.

El Gobierno de Cuba confirmó este domingo que 32 cubanos, entre ellos militares, murieron en el ataque.

Fuentes venezolanas citadas por el New York Times revelaron que Venezuela sufrió 80 muertes en la operación de anoche, mientras que funcionarios de Washington han revelado que media docena de soldados estadounidenses fueron heridos, aunque Trump no quiso confirmar los números.

Las autoridades venezolanas no han confirmado cuántas personas fallecieron o resultaron heridas durante los bombardeos, pero el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, dijo que "gran parte" del equipo de seguridad del Maduro fue asesinado "a sangre fría" y que se encontraban "levantando" información referente a víctimas.

El canciller venezolano, Yván Gil, denunció además ante la CELAC la muerte de civiles y militares.

"Se violó el derecho internacional humanitario al realizar ataques que provocaron la muerte de personas que no participaron en hostilidades, contraviniendo los principios de distinción, proporcionalidades y necesidad militar", indicó el titular del Ministerio de Exteriores.

Le pide a Delcy Rodríguez "acceso total" al petróleo

Donald Trump demandó además a Delcy Rodríguez "acceso total" a Venezuela en términos de recursos naturales y de otra índole,:"Lo que necesitamos (de Delcy Rodríguez) es acceso total. Acceso total al petróleo y a otras cosas en el país que nos permitan reconstruir su país". A la pregunta de qué otras "cosas" iban a necesitar, Trump mencionó las infraestructuras del país, ya que "las carretas no se construyen y los puentes se están cayendo". Trump confirmó esta noche que su operación para derrocar a Maduro y llevarlo ante la justicia en Nueva York responde a una nueva Doctrina Monroe de intervención en Latinoamérica que ha bautizado como "Doctrina Donroe", ya que "el hemisferio (occidental) es nuestro". En una entrevista esta mañana con el semanario The Atlantic, Trump advirtió que si Rodríguez, nombrada presidenta interina ante la ausencia de Maduro, "no hace lo correcto" le esperan un futuro "peor" que el de Maduro. Trump también ha confirmado que hay canales de comunicación abiertos con la nueva presidenta venezolana, aunque no dejó claro si ha habido contactos directos con ella.

