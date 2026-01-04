Presidente Colombia acusa a EEUU de secuestro y orinarse en soberanía latinoamericana y caribeña

El presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó este domingo que la detención de su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, es un secuestro y señaló que el ataque estadounidense al país vecino fue "aberrante" y destruyó "el Estado de derecho a nivel mundial".

"Sin base legal para realizar una acción contra la soberanía de Venezuela la detención se convierte en secuestro", dijo Petro en un mensaje en X, en el que agregó: "Sé perfectamente que lo hecho por Donald Trump es aberrante. Han destruido el estado de derecho a nivel mundial. Se han orinado sangrientamente sobre la soberanía sagrada de toda Latinoamérica y el Caribe".

Petro señaló que nunca reconoció "el último gobierno de Nicolás Maduro" surgido de las elecciones presidenciales de julio de 2024, de las que dijo que "no fueron libres por la exclusión de candidatos, por las detenciones y por el bloqueo y la puesta de dinero para asesinar a uno de los candidatos por el poder judicial de los EEUU", dijo sin dar detalles.

El presidente colombiano aseguró que Estados Unidos tiene "una actitud tan imperial que quiere regresar a Venezuela, después de la lucha de (el libertador Simón) Bolívar, a convertirla en una colonia".

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La víspera, el mandatario estadounidense aseguró que su homólogo colombiano tiene que "cuidarse el trasero" tras la captura de Maduro porque, supuestamente, tiene "laboratorios de cocaína" que luego envía a EE.UU..

"(Petro) Tiene laboratorios de cocaína. Tiene fábricas donde produce cocaína (…) La están enviando a EE.UU. Así que sí, tiene que cuidarse el trasero", indicó Trump al ser preguntado en una rueda de prensa sobre las declaraciones de su homólogo colombiano, quien aseguró estar tranquilo después del operativo contra su aliado en Caracas.

Esta advertencia llegó en un contexto de críticas cruzadas entre Petro y Trump en los últimos meses por la campaña militar antidrogas de Washington en el Caribe y el Pacífico.

El mes pasado, el mandatario estadounidense advirtió a Petro de que será "el siguiente" tras Maduro, al que Trump acusa de liderar una red de narcotráfico internacional y por lo cual será procesado a partir de mañana en Nueva York.

Por otra parte, el presidente estadounidense señaló el sábado que su país gobernará Venezuela hasta que haya una transición "segura" y "apropiada".

Trump, que no dio detalles sobre cómo planea gobernar Venezuela ni durante cuánto tiempo, también manifestó que las compañías petroleras estadounidenses van a invertir "miles de millones de dólares" para reparar la infraestructura de ese sector en el país caribeño, de la que dijo que se encuentra "en muy mal estado".

En ese sentido, Petro aseguró hoy que "EEUU debe participar en igualdad de todos los países consumidores de petróleo en las licitaciones de Venezuela".

"Los dólares que prometen a Venezuela se los van a llevar con creces con el petróleo que pretenden robar", agregó.

(CON INFORMACIONES DE LAS AGENCIAS EFE Y AFP)

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más