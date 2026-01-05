El líder venezolano aterrizó este lunes en un helipuerto de Manhattan previo a su comparecencia ante la justicia estadounidense.

Un fuerte dispositivo policial custodió el traslado del imputado hacia el Tribunal Federal Daniel Patrick en la ciudad de Nueva York.

Las autoridades norteamericanas acusan al mandatario de delitos graves vinculados al narcoterrorismo y operaciones ilícitas.

Imágenes difundidas muestran el descenso del detenido desde un helicóptero bajo la estricta vigilancia de agentes federales.

Este traslado ocurre tras una operación de captura ejecutada por fuerzas de Estados Unidos en el contexto de una escalada de tensiones.

Fuentes locales indican que el juez federal asignado al caso cuenta con una larga trayectoria tras ser nombrado durante la administración Clinton.

Paralelamente, Delcy Rodríguez ha realizado llamados a la cooperación bilateral en medio de la crisis política.

Por su parte, el expresidente Donald Trump ha exigido acceso total a la información sobre la situación en Venezuela.

El proceso judicial ha despertado una cobertura mediática masiva debido a las implicaciones geopolíticas del arresto.

