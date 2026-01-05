AFP vía Getty Images "Nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra", le dice Delcy Rodríguez a Donald Trump en su mensaje.

En un giro de tono con respecto a sus declaraciones anteriores, Delcy Rodríguez, quien el lunes asumirá la presidencia interina de Venezuela, publicó en la noche del domingo un mensaje conciliador hacia Estados Unidos y Donald Trump tras encabezar su primer consejo de ministros.

"Venezuela reafirma su vocación de paz y de convivencia pacífica. Nuestro país aspira a vivir sin amenazas externas, en un entorno de respeto y cooperación internacional. Creemos que la paz global se construye garantizando primero la paz de cada nación", arranca diciendo el mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

"Consideramos prioritario avanzar hacia un relacionamiento internacional equilibrado y respetuoso entre EE.UU. y Venezuela, y entre Venezuela y los países de la región, basado en la igualdad soberana y la no injerencia", prosigue el texto.

"Estos principios guían nuestra diplomacia con el resto de los países del mundo", agrega la hasta ahora vicepresidenta ejecutiva de la nación sudamericana.

"Extendemos la invitación al gobierno de los EE.UU. a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y fortalezca una convivencia comunitaria duradera".

En el mensaje también hace un llamado directo a Trump: "Nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra".

"Ese ha sido siempre el predicamento del presidente Nicolás Maduro y es el de toda Venezuela en este momento. Esa es la Venezuela en la que creo, a la que he dedicado mi vida. Mi sueño es que Venezuela sea una gran potencia donde todos los venezolanos y venezolanas de bien nos encontremos".

Rodríguez remata el mensaje diciendo que su país "tiene derecho a la paz, al desarrollo, a su soberanía y al futuro".

"Un precio muy alto"

El mensaje de este domingo implica un claro cambio de tono con respecto a sus declaraciones anteriores.

Y llega horas después de que Trump le lanzara un mensaje amenazador durante una entrevista con la revista The Atlantic.

En la entrevista telefónica, Trump dijo que si Rodríguez "no hace lo correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente mayor que el de [Nicolás] Maduro".

Rodríguez será juramentada como presidenta encargada de Venezuela este lunes, después de que el sábado el Tribunal Supremo de Justicia ordenara que sea ella quien asuma la jefatura del Estado ante la "ausencia forzosa" de Nicolás Maduro, quien fue capturado junto a su esposa Cilia Flores por las fuerzas estadounidenses y llevado a Nueva York, donde este lunes responderán por acusaciones de "narcoterrorismo".

Horas antes del pronunciamiento del TSJ, Rodríguez, en un mensaje televisado desde Caracas, condenó la acción de EE.UU. y calificó la captura de Maduro y su esposa de "secuestro ilegal e ilegítimo".

"Lo que se le está haciendo a Venezuela es una barbarie", aseguró Rodríguez, durante una alocución que dio al país en cadena nacional de radio y televisión.

"Sitiarla, bloquearla, es una barbarie que violenta todo mecanismo del sistema de derechos humanos internacional y configura delitos de lesa humanidad. Que ningún bloqueo pretenda torcer la voluntad de este pueblo", dijo Rodríguez, quien llamó a sus compatriotas a salir en defensa de su país y afirmó que "en Venezuela solo hay un presidente, que se llama Nicolás Maduro Moros".

Con esas palabras respondió a lo dicho por Trump durante la primera rueda de prensa tras la captura de Maduro.

En la comparecencia convocada para explicar la operación militar realizada en la mañana del sábado, Trump ya sugirió que Rodríguez podría ser la persona que estaría al frente del gobierno tras la salida de Maduro, pero que trabajaría alineada con el gobierno de EE.UU. en la recuperación de Venezuela.

El mandatario estadounidense aseguró que Rodríguez había estado en contacto con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y dio a entender que aparentemente ella estaría dispuesta a acceder a todas las exigencias de Washington. "No tiene alternativa", apuntó.

Sin embargo, poco después de la rueda de prensa de Trump, Rodríguez realizó una alocución en cadena nacional de radio y televisión en la que ratificó su posición de considerar a Maduro como "el único presidente de Venezuela", denunció su captura como un "secuestro" y agregó que Venezuela "no se entrega, no se rinde y jamás va a ser colonia de nadie".

