El indicador mensual de actividad económica (IMAE) registró un crecimiento interanual de 5.6 % en septiembre. Para el cierre del año, el Banco Central prevé una expansión económica en torno a 4.5 %.

Entre los sectores con mayor crecimiento durante los primeros nueve meses del año figuran la construcción, con 8.2 %; la explotación de minas y canteras, con 5.2 %; la manufactura local, con 3.4 %; y las zonas francas, con 2.8 %.

Las actividades de servicios crecieron en conjunto un 4.6 %, con aumentos de 7.8 % en los servicios financieros, 5.6 % en hoteles, bares y restaurantes y 5.4 % en otros servicios.

Inflación supera temporalmente el rango meta

La inflación interanual se situó en 5.12 % en septiembre, después de alcanzar un máximo de 5.67 % en junio. Según Valdez Albizu, el incremento responde principalmente a las presiones derivadas del choque energético internacional.

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La inflación subyacente, que refleja en mayor medida las condiciones monetarias, se ubicó en 4.61 % en septiembre, dentro del rango meta de 4.0 % ± 1.0 %. Las expectativas de inflación a mediano plazo permanecieron en torno al 4.0 %.

El Banco Central prevé que la inflación regrese al rango meta durante el último trimestre de 2026, siempre que se mantengan controlados los riesgos internacionales y los efectos climáticos sobre la producción agropecuaria.

En septiembre, la Junta Monetaria elevó la tasa de política monetaria en 25 puntos básicos, hasta 5.50 %, con el propósito de preservar las expectativas de inflación y evitar efectos de segunda vuelta sobre los precios.

Economía generaría US$ 50,700 millones en divisas

El Banco Central estima que la economía dominicana generará alrededor de US$ 50,700 millones en divisas al cierre de 2026. La proyección incluye remesas por US$ 12,600 millones, exportaciones totales superiores a US$ 17,200 millones, ingresos turísticos cercanos a US$ 12,200 millones e inversión extranjera directa de unos US$ 5,300 millones.

Según las estimaciones presentadas por Valdez Albizu, la inversión extranjera directa cubriría aproximadamente cuatro veces el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, proyectado en un 1 % del producto interno bruto (PIB).

Entre enero y septiembre, las exportaciones totales ascendieron a unos US$ 13,200 millones, con aportes superiores a US$ 6,500 millones tanto de las zonas francas como de las exportaciones nacionales.

Durante ese período, los ingresos por turismo alcanzaron aproximadamente US$ 9,700 millones, mientras que las remesas superaron los US$ 9,400 millones. La inversión extranjera directa sumó unos US$ 4,500 millones, concentrada principalmente en energía, turismo y bienes raíces.

El gobernador indicó que estos flujos contribuyeron a la estabilidad relativa del tipo de cambio. Al cierre de septiembre, el peso dominicano registró una apreciación de 5.4 %.

Las reservas internacionales superaron los US$ 15,200 millones al cierre de septiembre, equivalentes a alrededor del 10.5 % del PIB y a 5.4 meses de importaciones, por encima de los umbrales recomendados por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Crédito, empleo y pobreza

El crédito privado en moneda nacional creció alrededor de 7.4 % interanual al cierre de agosto, impulsado principalmente por el financiamiento a los sectores de construcción, manufactura y comercio. Valdez Albizu señaló que las tasas de interés se han mantenido relativamente estables.

En el mercado laboral, la ocupación alcanzó 5,271,005 trabajadores durante el segundo trimestre de 2026, para un crecimiento interanual de 2.9 %, equivalente a unos 147,000 puestos de trabajo adicionales en doce meses.

La tasa de informalidad se situó en 53.8 %, mientras que la desocupación abierta fue de 5.3 % entre abril y junio, por debajo del promedio histórico de 6.0 % de la serie citada por el Banco Central.

La pobreza monetaria descendió a 13.75 % en el segundo trimestre de 2026, una reducción de 2.9 puntos porcentuales respecto al mismo período de 2025, de acuerdo con estimaciones del Comité Técnico Interinstitucional para la Medición de la Pobreza Monetaria, basadas en datos de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo.

Activos del sistema financiero crecen 10.7 %

Los activos del sistema financiero ascendieron a RD$ 4.6 billones en septiembre de 2026, un incremento interanual de 10.7 %, mientras que el patrimonio creció 14.4 %, según las cifras citadas por el gobernador.

La rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) se situó en 23.1 % y la rentabilidad sobre los activos (ROA), en 2.9 %. La morosidad descendió a 1.5 %, frente al 1.9 % registrado en septiembre de 2025.

La solvencia regulatoria alcanzó 18.9 % en mayo, por encima del mínimo requerido de 10 %, conforme a las cifras publicadas por la Superintendencia de Bancos.