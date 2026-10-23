El Gobierno destina RD$ 1,600.9 millones en subsidios para evitar alzas, pese a que el barril del gasoil óptimo superó los US$ 200 en el mercado.
Para la semana del 24 al 30 de octubre, mantenemos sin variación los precios de las gasolinas premium y regular, los gasoil regular y óptimo, así como el GLP y el gas natural, ante las presiones internacionales sobre los hidrocarburos.
El GLP permanece congelado a RD$ 135.20 por galón, mientras el Estado subsidia hasta RD$ 117.81 por cada galón de gasoil regular, evitando trasladar a los consumidores el impacto total de las alzas internacionales.
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