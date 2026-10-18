El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, consideró que la reforma de la Ley de Seguridad Social debe garantizar protección económica a todos los trabajadores al concluir su vida laboral, independientemente de la actividad que desempeñen.

El legislador por la provincia Sánchez Ramírez sostuvo que el país debe procurar que las personas tengan derecho a una pensión y no dependan de la ayuda de familiares o de la asistencia gubernamental cuando dejen de trabajar.

“Debemos buscar la manera de que todo hombre o mujer, no importa el trabajo que haga, cuando su vida laboral concluya no vaya a su casa a esperar la caridad de un gobierno, de un vecino o de un familiar, sino que nosotros tenemos que, como país, lograr que esa persona tenga un derecho adquirido”, expresó.

Durante una entrevista concedida a la periodista Jessanin Frías para el programa Hispaniola News, desde su despacho, De los Santos recordó que la legislación, promulgada en 2001, establecía su revisión a los 10 años, un plazo que, según indicó, lleva un retraso que debe corregirse para adecuar sus disposiciones a la realidad actual.

Defiende las pensiones solidarias

El presidente del Senado defendió las pensiones solidarias de RD$ 6,000 otorgadas por el Poder Ejecutivo frente a las críticas de la oposición. Aunque reconoció que el monto resulta limitado para cubrir las necesidades de una familia, afirmó que representa una ayuda para quienes carecen de ingresos.

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“Eso es lo más justo dentro de lo injusto. ¿Por qué digo esto? Porque 6,000 pesos no dan para muchas cosas, pero una familia que no tiene nada, si le llegan 6,000, le llegan en algo de ayuda”, manifestó.

También destacó el aumento del monto de la tarjeta Supérate, que pasó de RD$ 825 a RD$ 1,650, y mencionó el reconocimiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) a República Dominicana por sus avances en materia de seguridad alimentaria.

Sobre los costos de los seguros médicos y la cobertura de medicamentos de alto costo, De los Santos señaló que las iniciativas públicas o legislativas deben identificar sus fuentes de financiamiento para garantizar su sostenibilidad.

Plantea medidas para proteger a productores de arroz

En materia agropecuaria, el legislador reconoció la necesidad de corregir los retrasos en los pagos a productores de cebolla, ajo, mango y arroz, al considerar que esas demoras perjudican al sector agrícola.

Respecto a la desgravación arancelaria del arroz contemplada en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA), recordó que los acuerdos internacionales tienen rango constitucional y sostuvo que la respuesta debe orientarse a mantener la productividad y la sostenibilidad de los productores.

“Lo que hay que buscar es la forma de que la productividad se mantenga y sea sostenible para los productores”, afirmó.

Agregó que, si la producción arrocera requiere apoyo específico, podría evaluarse un subsidio para el sector. Asimismo, expresó confianza en que el presidente Luis Abinader y su equipo económico darán respuesta a las dificultades que enfrentan los productores.

De los Santos también destacó el crecimiento económico de 4.5 % registrado durante el primer semestre, cifra que, según sostuvo, refleja la capacidad de resistencia del aparato productivo dominicano frente a la crisis internacional y el aumento de los combustibles.

Propone agilizar el trabajo entre las cámaras legislativas

El presidente del Senado identificó entre las prioridades del Congreso Nacional la reforma al Código Laboral, la reforma policial, la Ley de Aguas y los cambios a la Ley de Seguridad Social. También mencionó iniciativas relacionadas con la solución alternativa de conflictos.

Asimismo, destacó los avances legislativos con la aprobación del nuevo Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley de Compras y Contrataciones Públicas.

De los Santos reconoció que existe una acumulación desigual de proyectos pendientes entre el Senado y la Cámara de Diputados, por lo que anunció que procurará una reunión entre las comisiones coordinadoras de ambas cámaras para mejorar la tramitación de las iniciativas.

“Hay una diferencia abismal cuando nosotros tenemos 15 proyectos de ley en el Senado y en la Cámara de Diputados tenemos 100 o 200”, señaló.

Añadió que, aunque el Congreso está integrado por dos cámaras, ambas deben trabajar de manera coordinada para avanzar en la aprobación de las leyes.

Explica el mecanismo de transporte de carga hacia Haití

Al referirse a la situación haitiana, De los Santos describió al vecino país como un territorio afectado por la inseguridad y afirmó que las bandas armadas mantienen el control de distintas zonas.

Explicó que, ante el riesgo de secuestros y desapariciones de conductores dominicanos en territorio haitiano, los gremios de transporte acordaron no ingresar al país y trasladar las mercancías hasta la frontera, donde son entregadas a transportistas haitianos.

Según indicó, el mecanismo funciona desde hace casi una década y se apoya en la coordinación con la Federación de Transportistas Haitianos (FENATRAH).

“Nosotros la carga que va hacia Haití la llevamos a la frontera; en la frontera se la entregamos a los camioneros haitianos, ellos la llevan a su destino y nos retornan el contenedor o la cola vacía a la frontera nueva vez”, explicó.

El senador consideró que una solución duradera a la crisis requiere la pacificación de Haití y la instauración de un gobierno legítimo que permita restablecer las sedes diplomáticas. También planteó regular la contratación de mano de obra extranjera mediante visados de trabajo vinculados a empleadores responsables.

De los Santos confirma respaldo a Carolina Mejía

En el ámbito político, el presidente del Senado confirmó que coordina el proyecto presidencial de la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, a quien respaldó por sus cualidades gerenciales, capacidad de trabajo y cercanía con las comunidades.

“Entiendo que la mejor opción para continuar la obra de gobierno del presidente Luis Abinader se llama Carolina Mejía”, expresó.

Al referirse al legado que aspira a dejar como presidente de la Cámara Alta, manifestó que desea ser recordado por el trato humano y la humildad hacia los senadores y demás colaboradores de la institución.

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