La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, destacó los avances del país en la reducción de la pobreza y la inseguridad alimentaria durante una actividad organizada por la Dirección de Desarrollo Social Supérate, con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.

Peña afirmó que la prevalencia de la subalimentación en República Dominicana se redujo a menos del 2.5 %, lo que permitió al país salir del Mapa del Hambre de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Durante el encuentro también se abordaron los resultados de las políticas sociales y los desafíos que enfrenta el país para mejorar las condiciones de vida de los hogares en situación de vulnerabilidad.

Pobreza monetaria se situó en 14.58 % en el primer semestre

La vicepresidenta se refirió a los indicadores de pobreza monetaria, que, según datos preliminares correspondientes a 2026, se ubicaron en 15.4 % durante el primer trimestre y en 13.75 % en el segundo. El promedio del primer semestre fue de 14.58 %.

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Estas cifras ya habían sido presentadas públicamente en septiembre. En esa ocasión, las autoridades informaron que el promedio semestral había descendido respecto al 17.35 % registrado en el mismo período de 2025.

Entre los factores asociados a la reducción, las autoridades han señalado el aumento de los ingresos laborales, la expansión del empleo —especialmente entre las mujeres—, el crecimiento de los salarios por encima de la inflación y los programas de protección social.

Naciones Unidas destaca la importancia de la protección social

En la actividad participó la coordinadora residente del Sistema de las Naciones Unidas en República Dominicana, Julia Sánchez.

La jornada incluyó dos paneles de discusión sobre pobreza, vulnerabilidad y protección social, con el propósito de examinar los avances alcanzados y los retos pendientes para mejorar las condiciones de vida de la población.

El Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza se conmemora cada 17 de octubre y busca llamar la atención sobre la necesidad de combatir la pobreza y promover condiciones de vida dignas para todas las personas.

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