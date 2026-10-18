SIUBEN levantará información socioeconómica de 400,000 hogares en siete provincias

El Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) realizará levantamientos de información socioeconómica en aproximadamente 400,000 hogares como parte del Proyecto INSPIRE 2026, una iniciativa que busca actualizar el Registro Social Universal de Hogares (RSUH) y fortalecer los datos utilizados para orientar las políticas y los programas sociales.

El operativo, que cuenta con el apoyo del Banco Mundial, abarcará las provincias Pedernales, Independencia, Bahoruco, Barahona y Montecristi, además de territorios priorizados de Santo Domingo y Santiago.

Según la institución, la selección de las zonas responde a criterios técnicos y territoriales, entre ellos los datos disponibles en los mapas de pobreza.

Durante las jornadas, el SIUBEN recopilará información sobre las condiciones socioeconómicas y las características de vida de las familias. Los datos serán sometidos a procesos de revisión, validación y control de calidad antes de incorporarse al registro.

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El director general del SIUBEN, Augusto de los Santos, afirmó que mantener actualizada esta información permite conocer los cambios que experimentan los hogares y orientar las intervenciones públicas con mayor precisión.

“Para tomar mejores decisiones se necesita información actualizada, confiable y representativa de la realidad de los hogares. INSPIRE nos permite avanzar en esa dirección, fortaleciendo la capacidad del Estado para identificar condiciones de vulnerabilidad y orientar sus respuestas de manera más efectiva”, expresó.

Proyecto contempla empleos temporales

El operativo también generará oportunidades de empleo temporal para residentes de los municipios y sectores donde se realizarán los levantamientos, de acuerdo con las necesidades de cada territorio.

El personal seleccionado participará en tareas de recopilación de información, supervisión y apoyo al trabajo de campo. El SIUBEN informó que desarrolla procesos de selección y capacitación antes de las visitas a los hogares.

La institución también coordina con gobiernos locales y autoridades territoriales para facilitar el acceso a las comunidades, informar a la población sobre el propósito del levantamiento y promover la participación de las familias.

Datos para orientar los programas sociales

El Registro Social Universal de Hogares reúne información sobre las condiciones socioeconómicas de las familias y sirve de apoyo para la planificación y focalización de las políticas de protección social.

Con INSPIRE 2026, el SIUBEN busca ampliar y actualizar esos datos para mejorar la identificación y caracterización de los hogares, tomando en cuenta los cambios sociales, económicos y demográficos del país.

La institución también destacó la importancia de disponer de información confiable para orientar las acciones dirigidas a reducir la pobreza y fortalecer la seguridad alimentaria.

En ese contexto, recordó que el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, se reunió con la vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto, durante el Foro Mundial de la Alimentación 2026, celebrado en Roma, Italia. Según la información suministrada, en el encuentro se abordaron oportunidades de cooperación en materia de seguridad alimentaria y reducción de la pobreza, así como la importancia de los datos socioeconómicos para orientar las políticas de protección social.

El proyecto INSPIRE 2026 prevé alcanzar unos 400,000 hogares mediante el despliegue territorial y la coordinación con las autoridades locales, con el objetivo de fortalecer la información disponible para la toma de decisiones públicas.

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