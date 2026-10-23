El presidente ejecutivo del Banco de Reservas (Banreservas), Leonardo Aguilera, destacó el financiamiento de la entidad a los sectores productivos de la región Norte, con una cartera de créditos que supera los RD$ 135,000 millones, de los cuales más de RD$ 56,000 millones corresponden a Santiago.

Aguilera ofreció la información durante una misa de acción de gracias por el 85 aniversario de la institución financiera, celebrada en la Parroquia Universitaria Nuestra Señora de la Anunciación, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), en Santiago. La eucaristía estuvo a cargo de monseñor Andrés Rosario Henríquez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago.

"En la región Norte seguimos respaldando a los sectores productivos con una cartera de créditos que supera los RD$ 135,000 millones, de los cuales más de RD$56,000 millones corresponden a Santiago", expresó el ejecutivo.

Aguilera señaló que Santiago ha sido una plaza importante para la actividad productiva y recordó que la ciudad fue escogida como sede de una de las primeras diez oficinas de Banreservas cuando se fundó la entidad, hace 85 años.

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Proyecta utilidades históricas para 2026

El presidente ejecutivo afirmó que la institución ha superado sus indicadores de desempeño y que procura mejorar sus resultados mensualmente.

Según Aguilera, las proyecciones para el último trimestre de 2026 apuntan a que Banreservas alcanzará las mayores utilidades de su historia.

«Lo que ha tenido en utilidades el banco ha sido RD$27,000 millones en un año; y este año solo de impuestos Banreservas pagará alrededor de RD$7,000 millones y, a pesar de eso, vamos a superar las utilidades del banco en toda su historia», declaró.

El ejecutivo no detalló durante su intervención las proyecciones de cierre ni precisó el período al que corresponde el monto de RD$ 27,000 millones que citó como referencia de las utilidades anuales de la entidad.

Cultura y asistencia social

Aguilera también destacó la apertura del Centro Cultural Banreservas, instalado en el antiguo Hotel Mercedes, en Santiago, que definió como un espacio dedicado al arte y a las nuevas generaciones.

Asimismo, se refirió a los programas de asistencia que canaliza el Voluntariado Banreservas para personas y comunidades vulnerables, incluidos apoyos relacionados con salud y vivienda.

"Nosotros estamos ayudando a la gente que necesita salud, que necesita vivienda, a gente que necesita que le colaboren para poder seguir viviendo", manifestó después de la eucaristía.

En la actividad participaron Carmen Alicia Quijano de Aguilera, presidenta del Voluntariado Banreservas; miembros del Consejo de Directores; ejecutivos de las empresas filiales y de las oficinas regionales, además de colaboradores e invitados especiales.

También asistieron la gobernadora de Santiago, Rosa Santos; el alcalde, Ulises Rodríguez; el senador, Daniel Rivera, y otros funcionarios locales.

Al concluir su discurso, Aguilera pidió sabiduría para dirigir la institución, humildad para servir y fortaleza para continuar trabajando por el bienestar de la población.