Grupo Popular anunció cambios en su Consejo de Administración que colocan a Manuel Grullón Hernández en la presidencia de la organización empresarial, mientras Manuel A. Grullón fue designado presidente Ad Vitam de la sociedad, en reconocimiento a su trayectoria al frente de la institución.
Las designaciones fueron aprobadas por los accionistas durante la asamblea general extraordinaria-ordinaria de Grupo Popular, cuyos trabajos fueron dirigidos por Felipe Vicini Lluberes, vicepresidente del Consejo de Administración.
Grullón Hernández, quien ya formaba parte del Consejo de Administración, asumirá la presidencia de la casa matriz y mantendrá su función como vicepresidente del Consejo de Administración del Banco Popular Dominicano, además de sus responsabilidades en otros consejos, juntas directivas y comités de la organización.
El nuevo presidente cuenta con más de dos décadas de experiencia como empresario del sector fintech, con participación en iniciativas de innovación financiera, pagos móviles e inclusión financiera, según informó el grupo empresarial.
Crecimiento de activos y patrimonio
Durante el período 1 de junio de 2019 y el 30 de junio de 2026, el Grupo Popular tuvo activos consolidados aumentaron más de dos veces su tamaño, superando RD$ 1 billón, y su patrimonio consolidado se incrementó hasta los RD$ 223,899 millones.
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Asimismo, se estima que los resultados financieros para el cierre del año que transcurre alcanzarían cifras también tres veces superiores al 2019.
La nueva estructura de gobierno de Grupo Popular apoyará la estrategia de creación de valor a largo plazo para sus accionistas, clientes, colaboradores, proveedores y comunidades, en beneficio de las presentes y futuras generaciones.
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