Las designaciones fueron aprobadas por los accionistas durante la asamblea general extraordinaria-ordinaria de Grupo Popular, cuyos trabajos fueron dirigidos por Felipe Vicini Lluberes, vicepresidente del Consejo de Administración.

Grullón Hernández, quien ya formaba parte del Consejo de Administración, asumirá la presidencia de la casa matriz y mantendrá su función como vicepresidente del Consejo de Administración del Banco Popular Dominicano, además de sus responsabilidades en otros consejos, juntas directivas y comités de la organización.

El nuevo presidente cuenta con más de dos décadas de experiencia como empresario del sector fintech, con participación en iniciativas de innovación financiera, pagos móviles e inclusión financiera, según informó el grupo empresarial.