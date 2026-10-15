El Banco Popular Dominicano ocupó por segundo año consecutivo el primer lugar entre las 25 empresas con mejor reputación corporativa de República Dominicana, según la clasificación de 2026 publicada por la revista regional de negocios Summa.

Los resultados forman parte del especial Empresas con Mejor Reputación Corporativa, elaborado a partir de un sondeo realizado por la publicación entre el 4 de mayo y el 6 de julio de 2026, en el que participaron 2,000 altos ejecutivos de la región, incluidos directores ejecutivos, presidentes, gerentes generales y responsables de las áreas financiera y de mercadeo.

La metodología consistió en solicitar a los participantes que evaluaran aspectos relacionados con la reputación corporativa y nominaran a tres empresas de sus respectivos países que consideraran referentes en esa materia. Las clasificaciones se elaboraron a partir de la participación y las menciones recibidas, según explicó la revista.

Otros reconocimientos a la reputación corporativa

El presidente ejecutivo del Banco Popular, Christopher Paniagua, afirmó que el resultado refleja el trabajo de la entidad en la gestión de su reputación y en el fortalecimiento de la confianza de sus públicos.

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“Este reconocimiento refleja una gestión reputacional construida con coherencia, estrategia y resultados a lo largo de nuestra historia. En el Banco Popular trabajamos para fortalecer cada día la confianza de nuestros públicos mediante una comunicación responsable, innovadora y alineada con nuestros valores y propósito institucional”, expresó.

La entidad también citó los resultados del ranking Merco Empresas de República Dominicana, en el que encabezó la clasificación general de reputación corporativa en octubre de 2025, por tercer año consecutivo.

En esa medición, el banco ocupó además el primer lugar en reputación dentro del sector bancario y en la clasificación de empresas con mejor reputación en criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Asimismo, los periodistas económicos participantes reconocieron a la entidad por su equipo de comunicación.

Inteligencia artificial y riesgos reputacionales

La edición de 2026 del especial de Summa analiza la influencia de la inteligencia artificial, las redes sociales y la rapidez con que circula la información en la gestión de la reputación corporativa.

La publicación señala que la inteligencia artificial ofrece herramientas para analizar, anticipar y responder a posibles riesgos reputacionales, aunque su implementación requiere medidas de seguridad, gobernanza y criterios éticos.

Según la revista, la reputación constituye un activo intangible que influye en el valor de las organizaciones y en las decisiones de sus audiencias, desde la elección de productos y servicios hasta la recomendación y valoración de una marca.

Summa es una revista regional de negocios que forma parte de un grupo editorial con presencia en América Central y el Caribe.

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