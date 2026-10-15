La cartera de proyectos financiados por el Banco Mundial (BM) en República Dominicana cerró el año fiscal con compromisos netos ascendentes a los US$ 1,492.3 millones, mientras que la tasa de desembolso pasó de 3.30 % en el año fiscal 2025 a 8.64 % en 2026, lo que representa un aumento de 5.34 puntos porcentuales.

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, y la vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra, valoraron los resultados de la gestión de la cartera, y la importancia de reducir burocracias innecesarias para agilizar la ejecución de las iniciativas financiadas por el organismo.

Asimismo, en el encuentro la ejecutiva del Banco Mundial destacó la aprobación en el país de la Ley 30-26 sobre medidas procrecimiento económico (Plan Anticrisis), como parte de las acciones relevantes para la gestión económica en República Dominicana.

1 de 2 | BM resalta aceleración ritmo de ejecución de la cartera de proyectos en RD. 2 de 2 | BM destaca resultados de la gestión económica del país y la aprobación de la Ley 30-26 sobre el Plan Anticrisis.

El ministro Diaz indicó que el seguimiento más seguido a las unidades ejecutores, combinado con un saneamiento de la cartera de proyecto y cancelaciones parciales de financiamientos, resultaron en un mayor ritmo de desembolso y ejecución de operaciones en sectores de alta prioridad para para el país.

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El portafolio del BM en el país incluye, además, operaciones estratégicas orientadas a modernizar el sector agua, fortalecer la distribución eléctrica, ampliar la inclusión y la resiliencia de la protección social y mejorar las condiciones de viviendas. Estas iniciativas concentran cerca del 80 % del total de desembolsos previstos para el presente ejercicio fiscal.

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