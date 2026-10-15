La Asociación Cibao anunció una nueva edición de su promoción “La Casa del Ahorro”, con más de RD$ 26 millones en premios, entre ellos dinero en efectivo y vehículos, para incentivar el ahorro entre sus asociados.

La iniciativa, que comienza este 15 de octubre de 2026, busca fomentar hábitos de planificación financiera y motivar a los dominicanos a utilizar el ahorro como una herramienta para alcanzar metas personales y familiares.

Bajo el lema “Los que saben del ahorro participan y ganan en La Casa del Ahorro”, la campaña contempla sorteos quincenales y un sorteo final con premios en efectivo y vehículos.

“En Asociación Cibao creemos que ahorrar es mucho más que guardar dinero; es tomar decisiones que acercan a las personas a sus metas. Con La Casa del Ahorro queremos reconocer a quienes mantienen ese hábito y motivar a más dominicanos a convertir sus ahorros en oportunidades para construir el futuro que desean”, expresó Ninoska Suárez, vicepresidenta de Mercadeo de la entidad.

Cómo participar en La Casa del Ahorro

Según informó la Asociación Cibao, los asociados podrán acumular oportunidades para participar mediante el incremento de los balances de sus cuentas de ahorro elegibles, de acuerdo con las bases de la promoción.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Los nuevos asociados y quienes reactiven sus cuentas durante el período promocional también podrán acceder a beneficios adicionales para aumentar sus oportunidades de participación.

La entidad indicó que los sorteos quincenales incluirán premios en efectivo y automóviles, mientras que el sorteo final ofrecerá premios millonarios y vehículos.

Las condiciones, los requisitos de participación y las demás disposiciones de la campaña están disponibles en la página web oficial de Asociación Cibao.

Con esta promoción, la entidad financiera busca reforzar sus iniciativas de educación financiera y promover el ahorro como parte de la planificación económica de los hogares dominicanos.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más