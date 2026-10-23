El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, anunció que República Dominicana iniciará en 2027 una nueva Evaluación Nacional de Riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, correspondiente al período 2021-2026, como parte de los preparativos para la Quinta Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

El funcionario destacó la importancia de fortalecer el sistema nacional de prevención para proteger la estabilidad macroeconómica, la seguridad jurídica de las inversiones y la credibilidad del país ante la comunidad financiera internacional.

El funcionario habló en su condición de presidente del Comité Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), desde donde señaló la necesidad de traducir la coordinación institucional en resultados concretos y verificables.

Actualizan herramientas de prevención

Díaz informó que desde la Presidencia del CONCLAFIT se ha respaldado la aprobación del Plan Estratégico Bianual 2026-2027, la conclusión de la Evaluación Nacional de Riesgos y la adopción de la estrategia nacional derivada de ese proceso.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

También destacó la actualización de los instrumentos normativos y técnicos del sistema, en colaboración con la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

Entre las medidas presentadas figura la segunda edición de la Guía General del Sistema Nacional de Prevención, que integra y actualiza las dos guías introductorias publicadas en 2020. El documento toma en cuenta la evolución de los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el marco normativo dominicano y los riesgos actuales.

El ministro resaltó, además, la transformación de la UAF hacia un modelo de trabajo basado en estándares internacionales de calidad, respaldado por certificaciones que, según indicó, la posicionan como pionera entre las unidades de inteligencia financiera de la región.

Díaz llama a fortalecer la cooperación público-privada

El titular de Hacienda y Economía sostuvo que el cumplimiento de las medidas contra el lavado de activos debe asumirse como una responsabilidad compartida y una gestión continua del riesgo.

En ese sentido, destacó la apertura del CONCLAFIT al diálogo con el sector privado y la incorporación de las perspectivas de gremios y asociaciones en las decisiones del comité.

“Un sistema antilavado efectivo no puede construirse de espaldas a quienes operan en la primera línea de defensa”, expresó Díaz.

Por su parte, la directora de la UAF, Aileen Guzmán Coste, reafirmó el compromiso del país con el fortalecimiento del sistema nacional contra el lavado de activos, mediante la cooperación entre los sectores público y privado, la modernización de la inteligencia financiera y la prevención de los riesgos vinculados al crimen organizado.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más