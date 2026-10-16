El Gobierno dominicano destinará RD$1,860.3 millones en subsidios para evitar aumentos en los precios de los combustibles esenciales durante la semana del 17 al 23 de octubre de 2026, con lo que el monto acumulado por este concepto superará los RD$ 40,200 millones en lo que va de año, informó el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

La medida busca evitar que las alzas registradas en el mercado internacional de los productos refinados se transfieran directamente a los consumidores, en medio de las fluctuaciones de los precios vinculadas al conflicto bélico iniciado en febrero, según la información oficial.

El subsidio más elevado por galón corresponde al gasoil óptimo, con RD$120.26, lo que permitirá mantener su precio en RD$318.10. Sin esta ayuda estatal, el combustible costaría RD$438.36 por galón.

El gasoil regular recibirá un subsidio de RD$120.10 por galón para mantener su precio en RD$270.80. También se aplicarán subsidios de RD$55.65 por galón a la gasolina regular y de RD$26.39 a la gasolina prémium.

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Alzas en el mercado internacional

Según los datos divulgados por el MICM, el precio internacional del gasoil óptimo pasó de US$196.57 a US$206.68, un incremento de 5.14 %. En el caso del gasoil regular, el promedio subió de US$165.27 a US$175.61, equivalente a un aumento de 6.26 % en una semana.

Por otra parte, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, se reunió con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, con quien acordó una estrategia de cooperación técnica para mejorar la focalización de los subsidios sociales.

De acuerdo con la información oficial, la iniciativa busca fortalecer la capacidad del país para mitigar el impacto de las fluctuaciones internacionales de los precios de los combustibles en la economía dominicana.

Para la semana del 17 al 23 de octubre de 2026, el MICM dispuso que los combustibles se comercialicen a los precios establecidos por la institución.

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