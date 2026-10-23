El Ministerio de la Juventud inició la feria de empleo y capacitación "¿Qué hay para mí?", con una oferta de 1,337 vacantes en 57 áreas profesionales y operativas, además de asesoría para la búsqueda de empleo y apoyo financiero para proyectos de emprendimiento.

La iniciativa cuenta con la participación de 14 empresas privadas y busca facilitar la inserción laboral de jóvenes interesados en conseguir su primer empleo, realizar pasantías, cambiar de trabajo o desarrollar sus propios negocios.

El ministro de la Juventud, Carlos José Valdez Matos, afirmó que la jornada procura ampliar las oportunidades de formación y empleo para quienes buscan mejorar sus condiciones de vida.

Valdez llama a los jóvenes a aprovechar las oportunidades

Al referirse a la delincuencia y a la muerte de jóvenes en intercambios de disparos, el ministro sostuvo que las oportunidades disponibles deben ser aprovechadas por quienes optan por la formación y el desarrollo personal.

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Valdez utilizó como ejemplo a dos jóvenes a quienes identificó como Michael y Michael «Peluche», a quienes presentó como casos contrapuestos: uno dedicado a una actividad que consideró positiva y otro que, según su relato, tomó un camino equivocado.

"Siempre habrá un Michael bueno y un Michael malo", expresó el funcionario, al señalar que el primero recibió becas académicas, acompañamiento crediticio y estratégico, así como una computadora portátil.

"Los jóvenes que quieren construir el bien, que vengan aquí, que aquí hay oportunidad para ellos", manifestó Valdez, quien invitó a los interesados a participar en la feria.

Vacantes en distintas áreas y apoyo al emprendimiento

Las 1,337 plazas disponibles corresponden a 57 áreas profesionales y operativas. Según la información ofrecida durante la actividad, las ofertas no se limitan al Gran Santo Domingo, sino que también abarcan regiones del sur y el este del país, mediante empresas de sectores como la construcción y el comercio.

Además de recibir currículos, el personal del Ministerio de la Juventud ofrece orientación a los asistentes para ayudarlos a preparar sus hojas de vida antes de presentarlas a las empresas participantes.

En el área de emprendimiento, el ministerio anunció apoyo para 15 proyectos, mediante dos modalidades:

Capital semilla: aportes no reembolsables de hasta RD$500,000.

aportes no reembolsables de hasta RD$500,000. Financiamiento: acceso a créditos de hasta RD$5,000,000, en coordinación con Promipyme y el Banco Agrícola.

La institución también anunció que la iniciativa se extenderá a todo el territorio nacional mediante una aplicación móvil cuyo lanzamiento está previsto para el próximo lunes. Según lo informado, la expansión incluirá nuevos acuerdos con representantes del empresariado.

Una madre acompaña a su hija y también busca empleo

Entre los asistentes a la feria estaban Dalkis, de 52 años, y su hija Leonela Jaques, estudiante de Derecho y bachiller de término, quienes acudieron en busca de oportunidades laborales.

Leonela, que cuenta con experiencia en servicio al cliente y pasantías remuneradas, espera conseguir un puesto relacionado con su área de interés o continuar acumulando experiencia profesional.

Su madre la acompañó para apoyarla, pero también llevó sus propios documentos con la esperanza de encontrar trabajo.

«Es la primera vez de mi hija… pero yo también vine a ver, quién sabe, a monitorear la suerte, nadie sabe si me dan un “limpiecito”. Uno tiene que tener el ánimo; son 52 años, pero por lo menos no me siento vieja», expresó Dalkis.

Leonela, por su parte, animó a otros jóvenes a participar en las convocatorias laborales y continuar preparándose.

«Que se animen a participar, que estudien y que se esfuercen, porque nadie va a hacer las cosas por nosotros mismos», manifestó.