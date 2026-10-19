FMI proyecta crecimiento de 4.6 % para República Dominicana en 2026

El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta que la economía de República Dominicana crecerá un 4.6 % al cierre de 2026, por encima del promedio de 2.3 % estimado para América Latina, según el informe de Perspectivas Económicas Mundiales (WEO, por sus siglas en inglés).

La proyección fue difundida durante las Reuniones Anuales del FMI y el Grupo Banco Mundial, celebradas del 12 al 18 de octubre en Bangkok, Tailandia, en las que participó el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz.

Durante un encuentro de alto nivel con representantes del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, ministros y gobernadores de bancos centrales de América Latina y el Caribe valoraron el desempeño de la economía dominicana en medio de la incertidumbre internacional, según informó el Ministerio de Hacienda y Economía.

En la reunión también se abordó la respuesta del Gobierno dominicano a la coyuntura internacional, incluida la aprobación de la Ley 30-26 sobre Medidas Pro-Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional, conocida como Plan Anticrisis.

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De acuerdo con la información oficial, los participantes destacaron las medidas de apoyo e incentivo a las empresas y los contribuyentes contempladas en la legislación, así como las disposiciones para financiar parte del aumento de los subsidios destinados a la población más vulnerable.

Retos de la política económica

Durante los encuentros, Díaz expuso los desafíos que enfrenta la política económica dominicana ante las altas tasas de interés, los cambios en la política arancelaria de Estados Unidos y el aumento de los precios de los derivados del petróleo.

El funcionario señaló que la coyuntura representa una oportunidad para reducir gradualmente los subsidios generalizados y mejorar la focalización de las ayudas dirigidas a los sectores más vulnerables.

También planteó la necesidad de mantener los objetivos de largo plazo del país, entre ellos el aumento de la productividad y la agilización de los permisos para evitar que se frene la inversión privada en sectores estratégicos.

Según el Ministerio de Hacienda y Economía, la economía dominicana acumuló un crecimiento de 4.5 % entre enero y septiembre de 2026.

Agenda con organismos multilaterales e inversionistas

Como parte de su participación en las reuniones, Díaz intervino en la mesa redonda ministerial presidida por el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, titulada Acelerando la implementación para más y mejores empleos: un diálogo ministerial.

El ministro, acompañado de la viceministra de Crédito Público, María José Martínez, también sostuvo reuniones con Rodrigo Valdés y Juan Toro, del Departamento de Asuntos Fiscales del FMI; Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y Susana Cordeiro, vicepresidenta del Banco Mundial.

Además, se reunió con representantes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para abordar la reanudación de programas de fortalecimiento de los sistemas de control y fiscalización tributaria de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

La agenda incluyó encuentros con bancos internacionales de inversión y agencias calificadoras de riesgo, entre ellos Jefferies, Lazard, JP Morgan, S&P Global Ratings, Moody’s, Fitch Ratings, Scotiabank, SMBC Nikko Securities America y Citibank.

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