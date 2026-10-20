El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) recibió el premio «Oficina de Gestión de Proyectos del Año 2026», otorgado por el Project Management Institute, capítulo República Dominicana (PMIRD), durante el XVI Congreso Internacional de Dirección de Proyectos PMIRD 2026, celebrado en Punta Cana.

La distinción reconoce la labor de la Oficina de Gestión de Proyectos del Banco Central (PMO-BCRD) en planificación estratégica, así como la aplicación de metodologías y buenas prácticas para la dirección de proyectos.

El gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, recibió el reconocimiento en su despacho y destacó los avances de la institución en planificación y ejecución estratégica.

«Los niveles de planificación y ejecución estratégica en el BCRD han alcanzado estándares que apuntan a la excelencia», expresó Valdez Albizu, quien atribuyó los resultados a la iniciativa y la preparación profesional del personal de la entidad.

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La PMO-BCRD obtuvo la puntuación más alta en un proceso de evaluación en el que compitió con otros finalistas, entre ellos el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mived) y Soventix Caribbean.

El jurado, integrado por expertos nacionales e internacionales, evaluó aspectos como la evolución de la oficina, la calidad del servicio interno, la aplicación de buenas prácticas, la innovación, la capacidad de adaptación y el impacto de sus iniciativas en la gestión institucional.

Trayectoria en gestión de proyectos

El reconocimiento fue otorgado durante el congreso «SinergIA 360», que reunió a profesionales, directivos y especialistas en gestión de proyectos para intercambiar conocimientos y analizar tendencias del sector.

El evento contó con la participación del presidente de la República, Luis Abinader, quien resaltó la importancia de la innovación, la eficiencia y la transformación institucional para el desarrollo sostenible y la competitividad de las organizaciones.

En representación del Banco Central, recibieron el premio Liselotte Reyes Casado, subgerente de Operaciones; Lucidania de Jesús Frías, directora de Planificación y Presupuesto; y Juan Alejandro García, subdirector de Planificación Estratégica.

Durante el acto de aceptación, De Jesús Frías agradeció al PMIRD y a su presidenta, Wanda Mercedes de Jesús, por la distinción. También resaltó el respaldo de las autoridades del Banco Central para desarrollar y consolidar la oficina como promotora de buenas prácticas y mejora continua.

Este galardón se suma a otros reconocimientos obtenidos por la institución, entre ellos su condición de finalista al premio PMO del Año en 2014, otorgado por el Project Management Institute, y las menciones de honor del Premio Richard Goodman de 2018, en la categoría de Organización Gubernamental, y de 2021, por su respuesta a la pandemia de COVID-19. Estas dos últimas distinciones fueron concedidas por la Asociación Internacional de Planificación Estratégica (IASP, por sus siglas en inglés), de Estados Unidos.

Valdez Albizu estuvo acompañado durante la recepción del premio por el gerente del Banco Central, Ervin Novas Bello.

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