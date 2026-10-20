Las violaciones de las normas de seguridad y salud en el trabajo pueden acarrear multas de hasta 12 salarios mínimos, según explicó Juan Ramón Ventura, asesor de inspección laboral, durante la rueda de prensa del Ministerio de Trabajo celebrada este martes.

Ventura señaló que las faltas relacionadas con la seguridad y la salud ocupacional constituyen infracciones graves, debido a que afectan un derecho fundamental de los trabajadores.

Durante el encuentro también se informó que 24 establecimientos fueron paralizados por presentar condiciones de peligro inminente para la integridad de sus empleados.

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El asesor se refirió, además, a los incumplimientos salariales identificados durante las inspecciones, entre ellos la falta de pago de bonificaciones, una obligación laboral que, según lo expuesto en la rueda de prensa, incumplía una cantidad considerable de los establecimientos inspeccionados.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más