El riesgo eléctrico, las escaleras en mal estado, las grietas en las instalaciones y la falta de ventilación fueron algunas de las condiciones encontradas por el Ministerio de Trabajo durante las inspecciones que llevaron a paralizar las labores en 24 establecimientos comerciales de inversionistas chinos.

Nikaury de la Cruz, coordinadora de los operativos de inspección, explicó que los establecimientos presentaban deficiencias que comprometían la seguridad de los trabajadores.

"Las 24 empresas que paralizamos ninguna constan con un abanico, ni siquiera en los almacenes", afirmó.

La funcionaria agregó que los trabajadores debían realizar sus labores en almacenes sin ventilación y señaló que en esos espacios había empleados de nacionalidad haitiana.

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Asimismo, mencionó la presencia de escaleras en malas condiciones, grietas dentro de los establecimientos y riesgos eléctricos.

Las declaraciones de De la Cruz se produjeron durante la rueda de prensa en la que el Ministerio de Trabajo presentó los resultados de un operativo de inspección de ocho días, realizado en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, San Pedro de Macorís e Higüey. La institución informó que inspeccionó 101 establecimientos comerciales, levantó 1,016 actas y ordenó 24 paralizaciones por condiciones de peligro inminente.

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Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más