El ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega, advirtió este martes que el Gobierno no permitirá violaciones a la legislación laboral en República Dominicana, tras informar sobre irregularidades detectadas en 101 tiendas y establecimientos comerciales de inversionistas chinos.

Al referirse a los incumplimientos identificados por los inspectores del Ministerio de Trabajo, el funcionario citó que 91 de los establecimientos inspeccionados desvinculaban a sus trabajadores antes de cumplir tres meses de labores, una práctica que, según explicó, buscaba evitar obligaciones relacionadas con las vacaciones y la cesantía.

“Eso no lo vamos a tolerar. Eso no puede ocurrir en ninguna empresa”, expresó Olivares durante una rueda de prensa.

Agregó que 52 empresas incumplían el pago de bonificaciones y 37 no pagaban las horas extraordinarias. Asimismo, indicó que 33 establecimientos violaban las disposiciones del Código de Trabajo sobre la nacionalización del trabajo, que regulan la proporción de trabajadores dominicanos y extranjeros en las empresas.

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“Estas son violaciones graves e inaceptables”, puntualizó el ministro, quien insistió en que la legislación laboral debe cumplirse en todos los establecimientos, sin importar el origen de su capital ni la actividad económica a la que se dediquen.

En ese sentido, sostuvo que las inspecciones buscan garantizar el respeto de los derechos de los empleados y advirtió que las obligaciones establecidas en las leyes dominicanas no son opcionales.

Ministerio levantó 1,016 actas

Los operativos de inspección se desarrollaron durante ocho días en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, San Pedro de Macorís e Higüey. Durante las jornadas, los inspectores también identificaron incumplimientos de las normas de seguridad y salud en el trabajo.

Según los datos ofrecidos por el Ministerio, 53 establecimientos incumplían las disposiciones sobre seguridad y salud laboral. Además, en 24 empresas se detectaron condiciones de peligro inminente para la integridad de los trabajadores, por lo que se ordenó paralizar las labores conforme a la Resolución 04/2007.

En total, las actuaciones produjeron 1,016 actas: 974 de apercibimiento, mediante las cuales se requiere a los establecimientos cumplir las disposiciones correspondientes, y 42 actas de infracción.

La distribución territorial indica que los operativos abarcaron 54 establecimientos en la avenida Duarte, Villa Consuelo, Villa Francisca y Mejoramiento Social, en el Distrito Nacional; 34 en Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste y Santo Domingo Norte; y 13 en San Pedro de Macorís e Higüey.

En esas zonas se levantaron 546, 302 y 168 actas, respectivamente. Las autoridades también dispusieron 13 paralizaciones en el Distrito Nacional, tres en la provincia Santo Domingo y ocho en San Pedro de Macorís e Higüey.

El Ministerio de Trabajo informó que continuará dando seguimiento a los establecimientos inspeccionados para verificar la corrección de las irregularidades y el cumplimiento de las normas laborales.

Olivares reiteró que todas las empresas que operan en el país deben cumplir la legislación vigente, independientemente de la nacionalidad de sus propietarios o inversionistas.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más