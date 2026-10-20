El economista Manuel González Martínez, director técnico de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA), fue elegido presidente del Comité Latinoamericano de Riesgos (CLAR) de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) para el período 2026-2028.

La elección se produjo por unanimidad durante la 11.ª reunión del comité, celebrada este mes en Guatemala, con la participación de representantes de México, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Uruguay, República Dominicana y el país anfitrión, informó la ABA en una nota de prensa.

Al agradecer la confianza depositada en él, González Martínez indicó que durante su gestión promoverá la discusión, la investigación y la formulación de propuestas normativas sobre las regulaciones nacionales e internacionales, con especial atención a la implementación de las normas de Basilea III en el sector bancario latinoamericano.

El ejecutivo explicó que la agenda también abordará los riesgos de crédito, mercado, operaciones y liquidez, así como los factores ambientales, sociales y de gobernanza.

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“Durante estos dos años, en un contexto global de alta volatilidad y de transformaciones aceleradas, profundizaremos en el análisis de los riesgos de crédito, mercado, operaciones y liquidez, así como los ambientales, sociales y de gobernanza, poniendo especial atención a lo referente a la ciberseguridad, digitalización y la incorporación de la IA en la actividad bancaria”, expresó.

El CLAR es un comité técnico consultivo de Felaban que promueve el análisis y la discusión de asuntos relacionados con la gestión integral de los riesgos bancarios.

González Martínez forma parte del comité desde su fundación, en 2016. También ocupó la primera vicepresidencia durante los períodos 2018-2020 y 2024-2026.

Desde 2004 trabaja en la ABA, donde dirige el área técnica y coordina comités de trabajo vinculados con la discusión de regulaciones y leyes que inciden en la actividad bancaria. Asimismo, representa al gremio ante organismos reguladores y supervisores del sector financiero.

Es licenciado en Economía cum laude por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC). Cuenta con una especialidad en Auditoría de Cuentas por la Cámara de Comercio de Madrid, un MBA en Dirección y Administración General de Empresas por IEDE de Madrid y un doctorado en Contabilidad y Organización Empresarial por la Universidad Autónoma de Madrid.

Además, durante más de 20 años impartió docencia en programas de posgrado en instituciones como INTEC, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA).

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