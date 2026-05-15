Demócratas acusan a Trump de corrupción en mercado bursátil

La oposición demócrata acusó el viernes de corrupción al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras la revelación de importantes operaciones en el mercado bursátil realizadas en su nombre, aunque uno de sus hijos negó que hubiera irregularidades.

"La corrupción del presidente es un desastre para la seguridad nacional", escribió la senadora demócrata Elizabeth Warren, que en concreto se refirió a la compra de acciones de Nvidia, fabricante de chips avanzados utilizados por empresas de inteligencia artificial.

Trump permitió que la empresa vendiera productos a China, lo que generó un aumento temporal en el precio de sus acciones.

"Trump llevó al director ejecutivo de Nvidia a su viaje a China para presionar al presidente chino Xi Jinping para que comprara chips avanzados de inteligencia artificial, a pesar de que eso crearía una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos", señaló Warren.

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"Resulta que Trump también compró millones en acciones de Nvidia", agregó.

El hijo mayor del presidente, Eric Trump, quien dirige el negocio familiar junto a su hermano Donald Trump Jr., negó haber cometido irregularidades.

"Todos nuestros activos están invertidos en un fideicomiso ciego por las instituciones financieras más grandes en índices de mercado amplio. Sugerir que se están comprando o vendiendo acciones individuales, a discreción de cualquier miembro de la familia Trump, sería una mentira y rotundamente falso", remarcó Eric Trump.

El primogénito no ocupa un cargo oficial en el gobierno. Sin embargo, acompañó al presidente a China.

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang —incorporado como pasajero de último momento al viaje a China, tuvo lugar destacado en la comitiva.

"El presidente más corrupto de la historia"

Donald Trump habla con periodistas a bordo del Air Force One tras su partida del Aeropuerto Internacional de Pekín el 15 de mayo de 2026, de regreso a Estados Unidos. Trump afirmó haber cerrado "fantásticos acuerdos comerciales" con el presidente chino Xi Jinping. (Foto de Brendan Smialowski / AFP)

El gobernador demócrata de Illinois, JB Pritzker, calificó a Trump como "el presidente más corrupto de la historia estadounidense" al comentar la revelación de las importantes operaciones en el mercado bursátil.

Tras su regreso al poder, Trump entregó la gestión de sus negocios a sus hijos, con menos restricciones que en su primer mandato. El propio presidente difumina los límites al organizar actos diplomáticos en sus residencias privadas.

Los documentos publicados el jueves a nombre de Trump detallan transacciones que superan los 200 millones de dólares e involucran a empresas como Amazon, Apple, Microsoft y Boeing.

La revista Forbes estimó la fortuna personal del presidente en 6.500 millones de dólares en marzo de 2026, un aumento de 1.400 millones en el último año.

El FT detalla las operaciones financieras de Trump

Las presentaciones regulatorias publicadas por la Oficina de Ética Gubernamental de Estados Unidos muestran transacciones que involucran a Tesla, Nvidia, Apple, Meta, Visa, Citi, Boeing, Qualcomm y GE Aerospace.

Altos ejecutivos de todas esas compañías acompañaron al presidente en su viaje a Pekín para reunirse con el líder chino Xi Jinping.

Trump escribió en Truth Social que era un "honor" tener a los líderes empresariales en el viaje, incluido "el gran Jensen Huang", una referencia al director ejecutivo del gigante de semiconductores Nvidia.

Las presentaciones muestran 15 transacciones relacionadas con el fabricante de chips en los primeros tres meses del año.

"Le pediré al presidente Xi, un líder de extraordinaria distinción, que 'abra' a China para que estas personas brillantes puedan hacer su magia", escribió el presidente en su sitio de redes sociales el miércoles, refiriéndose a los ejecutivos de las compañías estadounidenses.

El número de transacciones reveladas el jueves supera con creces la actividad comercial de Trump durante el primer año de su segundo mandato.

También marca su primera venta importante de activos desde que regresó al cargo, incluso entre 5 y 25 millones de dólares en valores de Meta, Amazon y Microsoft, según el análisis del Financial Times.

Las presentaciones se producen cuando Trump y su familia han sido objeto de escrutinio por sus inversiones en empresas que se verán afectadas por las políticas de su administración.

La Organización Trump declaró: "Las tenencias de inversión del presidente Trump se mantienen exclusivamente a través de cuentas totalmente discrecionales administradas de forma independiente por instituciones financieras de terceros con autoridad única y exclusiva sobre todas las decisiones de inversión".

Y añadió: "Las operaciones se ejecutan y las carteras se reequilibran a través de procesos y sistemas de inversión automatizados administrados por esas instituciones. Ni el presidente Trump, ni su familia, ni la Organización Trump desempeñan ningún papel en la selección, dirección o aprobación de inversiones específicas", subrayó.

Las últimas transacciones, que se agrupan por rangos de valor en lugar de especificar cifras exactas, valían colectivamente entre 211 y 687 millones de dólares.

En el tramo más alto —compras por valor de entre 1 y 5 millones de dólares—, las presentaciones mostraron transacciones relacionadas con compañías como Adobe, Workday, Uber y Costco, así como los gigantes tecnológicos Nvidia, Microsoft, Amazon y Apple.

Los documentos muestran que 2.346 valores fueron comprados en el período y 1.296 fueron vendidos. Las presentaciones no especifican si las transacciones involucraban acciones o bonos, y varias de ellas se relacionan con ETF o rastreadores de índices amplios.

Seis operaciones en las presentaciones se relacionan con Intel Corp, un gigante estadounidense de fabricación de chips cuyo precio de las acciones se ha disparado más del 200 % en lo que va del año.

El gobierno de Estados Unidos obtuvo una participación de propiedad directa de casi el 10 % en la compañía el año pasado.

También hubo siete transacciones relacionadas con Boeing, incluida una compra por valor de entre 1 y 5 millones de dólares.

El enviado especial de Estados Unidos, Paolo Zampolli —quien acompañó al vicepresidente JD Vance a Hungría el mes pasado—, también trabaja para promover las ventas de Boeing en el extranjero.

"Cada vez que la gente me ve, quieren algo. Quieren acceso al presidente", dijo Zampolli al FT el mes pasado. "Les digo: 'Compren Boeing'. Si quieren hacer feliz al presidente, compren Boeing. Es lo más simple del mundo".

Paramount y Warner Bros. Discovery, las dos compañías involucradas en una adquisición de 110.000 millones de dólares que ahora está en manos de los reguladores estadounidenses, aparecieron en los intercambios divulgados de Trump.

También hubo 17 transacciones relacionadas con Netflix, que quedó fuera de la puja de Warner Bros. por Paramount. Trump fue vocal durante la toma de posesión y en ocasiones dio a entender que favorecía la oferta de Paramount.

El presidente mantiene estrechos vínculos con el multimillonario de Oracle Larry Ellison, cuyo hijo encabeza Paramount Skydance.

(CON INFORMACIONES DE EFE, AFP Y FINANCIAL TIMES)

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