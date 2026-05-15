El presidente Luis Abinader aseguró este viernes que el sector agropecuario dominicano ha logrado resistir las presiones de la pandemia, los conflictos internacionales y el aumento de los costos de producción gracias a la articulación entre el Gobierno y los productores, aunque reconoció implícitamente que la estabilidad del campo continúa dependiendo de subsidios y medidas estatales de apoyo.

Durante un acto por el Día del Agricultor celebrado en La Vega, el mandatario afirmó que los productores son “el corazón, las manos y las mentes” de la agricultura nacional y defendió la capacidad del país para sostener buena parte de su consumo alimentario con producción local.

Según explicó, el 85 % de los alimentos consumidos en República Dominicana se producen en territorio nacional, una cifra que presentó como muestra de resiliencia para un país con limitaciones territoriales y alta dependencia de insumos importados.

El gobernante destacó que la experiencia agrícola dominicana incluso ha comenzado a exportarse hacia otros países del Caribe, mencionando la cooperación técnica con Guyana en cultivos como cacao y mango.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Sin embargo, el discurso presidencial también dejó entrever la fragilidad estructural del sector frente a factores externos. Abinader repasó las dificultades que enfrentó el agro en los últimos años, desde la sobreproducción durante la pandemia del COVID-19 hasta el impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania sobre los fertilizantes y otros insumos agrícolas.

Ante ese escenario, defendió la continuidad del subsidio estatal a los fertilizantes, una medida que el Gobierno considera clave para evitar un aumento aún mayor de los costos de producción y de los precios de los alimentos.

“El país respondió uniéndonos, trabajando juntos Gobierno y sector agropecuario, y eso es lo que tenemos que continuar haciendo”, expresó el mandatario.

Abinader aseguró que el subsidio continuará mientras los precios internacionales permanezcan elevados y sostuvo que la iniciativa ha sido observada por organismos internacionales como un modelo de respuesta frente a las crisis globales.

El presidente también resaltó el creciente papel de las mujeres y los jóvenes dentro de las actividades agropecuarias, en momentos en que el sector enfrenta el desafío histórico del relevo generacional y la migración desde las zonas rurales hacia las ciudades.

“Sin el sector agropecuario, República Dominicana no fuera lo que es hoy”, afirmó.

Durante la actividad, el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, planteó que la modernización del campo ya no puede verse como una opción, sino como una necesidad frente a la competencia internacional y la transformación tecnológica de la producción agrícola.

“Transformar el campo ya no es una alternativa, es una obligación nacional”, sostuvo el funcionario, al defender el uso de drones, cosechadoras y sistemas de riego tecnificado como parte de una nueva etapa del agro dominicano.

Espaillat Bencosme afirmó que, pese al contexto internacional adverso, la producción agropecuaria creció por encima del Producto Interno Bruto (PIB) en 2025 y que las exportaciones del sector aumentaron más de un 10 %.

No obstante, gran parte de esos avances continúan coexistiendo con viejos problemas estructurales del campo dominicano, entre ellos el acceso limitado al financiamiento para pequeños productores, la vulnerabilidad climática y la dependencia de subsidios para mantener la rentabilidad de ciertos cultivos.

Durante la actividad, fueron reconocidas varias mujeres productoras vinculadas a sectores como cacao, arroz, café, leche, tabaco, huevos, mangos y acuacultura, en un intento por visibilizar el peso creciente de la mujer dentro de la producción agropecuaria nacional.

También fueron homenajeados exministros de Agricultura, entre ellos el expresidente Hipólito Mejía, además de Osmar Benítez, Amílcar Romero, Limber Cruz, Ángel Estévez, Eligio Jáquez y Chío Jiménez, por sus aportes al desarrollo del sector.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más