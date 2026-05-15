La Superintendencia de Seguros de la República Dominicana inició un proceso de cooperación técnica con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para fortalecer la supervisión del sector asegurador, modernizar su marco regulatorio y mejorar los sistemas de análisis y gestión de riesgos.

La asistencia será desarrollada por una misión de la Oficina de Asistencia Técnica (OTA) del Tesoro estadounidense, que agotará una agenda de cuatro días enfocada en identificar reformas y áreas prioritarias para eficientizar la regulación del mercado asegurador dominicano.

Supervisión basada en riesgos y modernización tecnológica

Entre los principales objetivos planteados por la Superintendencia figuran la implementación de un modelo de supervisión basada en riesgos, el fortalecimiento del análisis financiero y la adaptación a estándares internacionales de auditoría y transparencia.

La agenda también incluye el desarrollo de capacidades técnicas vinculadas a la aplicación de la Norma Internacional de Información Financiera NIIF 17, considerada clave para la modernización contable y operativa del sector seguros.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Asimismo, las autoridades dominicanas buscan avanzar en la modernización de los sistemas de recopilación y análisis de datos para mejorar la supervisión y la toma de decisiones regulatorias.

La misión técnica está integrada por Jennifer Morgan, Nicki Post y Josh Ling, expertos de la OTA, mientras que la delegación local fue encabezada por el superintendente Julio César Valentín Jiminián.

Durante el encuentro, Valentín afirmó que la cooperación representa un paso importante dentro del proceso de transformación institucional que impulsa la entidad reguladora.

“Aspiramos a que esta asistencia contribuya considerablemente a robustecer la institucionalidad”, expresó el funcionario.

RD explora regulación de microseguros y seguros paramétricos

La Superintendencia también planteó el interés de recibir acompañamiento técnico para desarrollar marcos regulatorios sobre microseguros y seguros paramétricos, productos considerados cada vez más relevantes ante riesgos económicos y fenómenos climáticos.

La OTA del Departamento del Tesoro de Estados Unidos tiene experiencia en modernización de marcos regulatorios, fortalecimiento de la conducta de mercado y desarrollo de sistemas tecnológicos para supervisión financiera, alineados con estándares de la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS).

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más