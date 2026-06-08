El director de la Tecnificación Nacional de Riego (TNR), Claudio Caamaño, afirmó que República Dominicana debe asumir la agricultura como una inversión estratégica para garantizar la seguridad alimentaria y fortalecer la economía nacional.

El funcionario sostuvo que el sector agropecuario debe ser una prioridad para los distintos actores nacionales debido a su impacto en la producción de alimentos, la generación de empleos y el crecimiento económico.

“La agricultura no puede seguir viéndose como un gasto. Es una inversión que garantiza alimentos, genera empleos y sostiene la economía”, expresó.

Caamaño señaló que sin una inversión sostenida en el campo no será posible construir un sistema agroalimentario fuerte, moderno y competitivo.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

En ese sentido, insistió en la necesidad de continuar impulsando políticas y acciones orientadas al fortalecimiento de la producción agrícola.

Como parte de esas iniciativas, informó que la TNR desarrolla actualmente 90 proyectos bonificados mediante el Fondo de Fomento para la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego (Fotesir), con una inversión superior a los RD$ 44 millones.

Explicó que este instrumento busca promover el uso eficiente del agua y garantizar la sostenibilidad de la producción agropecuaria.

Asimismo, destacó que la institución ha fortalecido las capacidades del sector a través de programas de capacitación y asistencia técnica, beneficiando a unos 9,000 productores, técnicos y otros actores vinculados a la actividad agrícola.

El director de la TNR aseguró que el país cuenta con las condiciones necesarias para consolidar un sector agrícola sólido y competitivo, capaz de convertirse en uno de los principales motores del desarrollo económico nacional.

“República Dominicana cuenta con las condiciones necesarias para consolidar un sector agrícola sólido, capaz de convertirse en uno de los principales pilares del desarrollo económico nacional y estamos llamados a ser la huerta del Caribe”, afirmó.

Reiteró el llamado a fortalecer las políticas públicas dirigidas al campo, al considerar que invertir en agricultura representa una apuesta por la seguridad alimentaria, la estabilidad económica y el futuro del país.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más