El Banco Santa Cruz se integró a Visa Agentic Ready en América Latina y el Caribe, un programa global diseñado para ayudar a los bancos emisores y socios de pagos a prepararse para el comercio iniciado por agentes de inteligencia artificial (IA).
La iniciativa opera sobre la capa de confianza de Visa, que integra tokens, identidad, gestión de riesgos y controles para habilitar pagos iniciados por agentes de forma confiable en múltiples canales y casos de uso. Este trabajo ayuda a los emisores a extender protecciones conocidas a experiencias impulsadas por IA, utilizando tokenización y autenticación biométrica para asegurar que los pagos iniciados por agentes estén claramente vinculados a una persona real, con consentimiento y control en cada momento clave.
“En Banco Santa Cruz vemos el programa Visa Agentic Ready como un hito en la evolución del comercio digital, donde la inteligencia artificial comienza a integrarse de forma activa en la experiencia de pago. Ser parte de esta fase piloto nos entusiasma y refuerza nuestro compromiso de anticiparnos a las tendencias, fortaleciendo nuestras capacidades para habilitar un ecosistema de pagos más ágil, seguro y centrado en el cliente”, afirmó Rafael Jiminian, vicepresidente ejecutivo de negocios de Banco Santa Cruz.
El ejecutivo puntualizó que Banco Santa Cruz continúa avanzando con una visión de innovación responsable, convencidos de que la evolución debe construirse sobre la confianza y la protección de los clientes.
En ese sentido, Gustavo Turquia, gerente general de Visa en la República Dominicana, resaltó: “Vemos en República Dominicana una oportunidad clara para avanzar hacia experiencias de pago más inteligentes y seguras. A medida que los agentes de inteligencia artificial comienzan a integrarse en el proceso de compra, iniciativas como Visa Agentic Ready permiten trabajar de la mano con aliados como Banco Santa Cruz para habilitar este nuevo modelo de pagos, combinando innovación, confianza y las capacidades de una infraestructura que los usuarios ya conocen y utilizan”.
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