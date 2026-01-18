El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que fue descontinuado el nivel de alerta verde para las provincias La Vega, Puerto Plata, Santiago, Monte Plata y Santiago Rodríguez, tras la disminución de las lluvias y la estabilidad de las condiciones atmosféricas en gran parte del territorio nacional, de acuerdo con el boletín meteorológico más reciente del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

La medida fue anunciada a las 11:45 de la mañana de este sábado 18 de enero de 2026 por la Dirección del Centro de Operaciones de Emergencias, que explicó que la influencia de un sistema de alta presión y el bajo contenido de humedad en la masa de aire continúan limitando la formación de nubes significativas, favoreciendo un cielo mayormente despejado y soleado en casi todo el país.

No obstante, el informe del Instituto Dominicano de Meteorología señala que el viento del este podría provocar, de manera ocasional, nubosidad con lluvias débiles y pasajeras en localidades cercanas al litoral caribeño, como San Cristóbal, Peravia, Barahona, Pedernales y Bahoruco, principalmente durante las primeras horas de la tarde, para luego dar paso a condiciones despejadas a nivel nacional.

En cuanto a las condiciones marítimas, el Indomet recomienda que en toda la costa Atlántica las embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas permanezcan en puerto debido a ráfagas de viento y oleaje peligroso. En la costa Caribeña, desde Isla Beata, en Pedernales, hasta Paraíso, en Barahona, se mantiene la misma recomendación, mientras que en el resto del litoral se exhorta a navegar con precaución y sin alejarse del perímetro costero por viento moderado a fuerte y olas anormales.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más