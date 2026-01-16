El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) declaró este viernes alerta verde para las provincias Santiago, La Vega y Puerto Plata, debido a las lluvias asociadas a una vaguada prefrontal que incide sobre el territorio nacional.

La decisión se tomó en base al boletín meteorológico del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), que advirtió que desde tempranas horas se han registrado aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente en zonas del Cibao, el Gran Santo Domingo y áreas montañosas del sur y el norte del país.

Pero, ¿Qué significa la advertencia del COE?

Se declara alerta verde cuando las condiciones de un fenómeno permiten prever la posible ocurrencia de un evento peligroso para la población. Puede emitirse de manera parcial o total, según el nivel de riesgo identificado..

Esta se realiza por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas, rurales o urbanas.

¿Qué debe hacerse ante un fenómeno atmosférico?

Las autoridades siempre recomiendan :

✓ Mantenerse en contacto con la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, la Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos y este Centro de Operaciones de Emergencia a través del Tel: 809-472-0909, 9.1.1, *462 de la OGTIC.

✓ Seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil.

✓ Ante la ocurrencia de aguaceros, los residentes en zonas de alto riesgo que habitan próximo a ríos, arroyos y cañadas deben de estar atentos y tomar las medidas de precaución necesarias ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.

✓ Las personas deben abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

