La Dirección del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este sábado 17 sobre el deterioro de las condiciones marítimas en el país, de acuerdo con el boletín meteorológico emitido hoy por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

El informe establece que las condiciones del mar se encuentran adversas tanto en el mar Caribe como en la costa norte, una situación que se prevé se mantenga entre 24 y 48 horas. Ante este escenario, el Indomet recomienda que en la costa caribeña, desde Punta Águilas hasta Cayo Pisaje, en la provincia Pedernales, los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas permanezcan en puerto, debido a la presencia de ráfagas de viento y olas peligrosas.

Para el resto de las costas del Caribe y la costa atlántica, las autoridades exhortan a navegar con precaución y sin alejarse del perímetro costero, ya que se registran vientos de moderados a fuertes en ocasiones, así como olas anormales.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más