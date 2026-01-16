Este viernes 16 de enero de 2026, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) emitió alerta verde para Santiago, La Vega y Puerto Plata ante el incremento de lluvias provocado por una vaguada prefrontal que incide sobre el territorio nacional. El INDOMET confirma que la vaguada, asociada a un sistema frontal al norte de la isla, está aumentando la humedad e inestabilidad atmosférica, con pronóstico de aguaceros moderados a fuertes, tronadas aisladas y ráfagas de viento en varias regiones.

Mapa en vivo: Trayecto de la vaguada y actualización de lluvias

Seguí en tiempo real el avance de la vaguada y las zonas con precipitaciones activas:

Las precipitaciones ya se sienten desde la madrugada en el noroeste, norte y noreste, y se extenderán durante la tarde y primeras horas de la noche hacia el sureste y suroeste. El COE recomienda a la población en las provincias alertadas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua, y seguir las orientaciones de los organismos de protección civil.

Provincias en alerta verde hoy (16 de enero 2026)

Santiago

La Vega

Puerto Plata

Riesgos principales según COE e INDOMET

Crecida repentina de ríos, arroyos y cañadas.

Inundaciones urbanas en zonas bajas.

Posibles deslizamientos en áreas montañosas.

Ráfagas de viento y tronadas aisladas.

Pronóstico del tiempo para las próximas horas

Tarde y noche de hoy: Aguaceros moderados a fuertes en el norte, noreste, sureste y Cordillera Central. Baja probabilidad de tormentas eléctricas.

Aguaceros moderados a fuertes en el norte, noreste, sureste y Cordillera Central. Baja probabilidad de tormentas eléctricas. Mañana sábado: Continúan las lluvias dispersas, con mayor intensidad en la madrugada y mañana.

Continúan las lluvias dispersas, con mayor intensidad en la madrugada y mañana. Temperaturas: Agradables, especialmente en zonas de montaña (mínimas 18-22°C, máximas 28-32°C en el litoral).

PROVINCIAS PRONÓSTICO POR LOCALIDADES T. Máx. °C T. Mín. °C Santiago Medio nublado a nublado con lluvias de variable intensidad y aisladas tronadas, especialmente hacia el sur. 27/29 17/19 Puerto Plata Medio nublado a nublado con lluvias de variable intensidad y aisladas tronadas, especialmente hacia la zona montañosa. 26/28 18/20 Duarte Incrementos nubosos con lluvias moderadas en ocasiones, tronadas aisladas y ráfagas de viento. 27/29 18/20 Constanza Medio nublado a nublado con lluvias de variable intensidad y aisladas tronadas. 23/25 9/11 Peravia Mayormente nublado con lluvias, aisladas tronadas y ráfagas de viento, especialmente hacia la zona montañosa. 28/30 19/21 San Pedro de Macorís Medio nublado a nublado con lluvias de variable intensidad, tormentas eléctricas aisladas y ráfagas de viento. 28/30 18/20 La Romana Incrementos nubosos con lluvias ocasionalmente moderadas, aisladas y pasajeras. 27/29 18/20 La Vega Mayormente nublado con lluvias de variable intensidad, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente hacia el sur. 27/29 17/19 Monseñor Nouel Mayormente nublado con lluvias de variable intensidad, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 27/29 17/19 San Cristóbal Mayormente nublado con lluvias, aisladas tronadas y ráfagas de viento. 27/29 18/20 Samaná Incrementos nubosos ocasionales con chubascos aislados. 28/30 18/20 Monte Cristi Medio nublado a nublado con lluvias de variable intensidad, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 29/31 19/21 Azua Incrementos nubosos hacia la parte norte con aguaceros locales, tormentas eléctricas aisladas y ráfagas de viento. 29/31 18/20 San Juan Mayormente nublado con lluvias de variable intensidad, tronadas y ráfagas de viento, especialmente hacia el norte. 29/31 16/18 Barahona Medio nublado en ocasiones con chubascos ampliamente aislados. 29/31 18/20 La Altagracia Nubes aisladas con incrementos ocasionales. Algún chubasco aislado durante el final de la tarde y la noche. 28/30 19/21

Recomendaciones del COE

No cruces ríos ni cañadas con alto caudal.

Evitá zonas vulnerables a inundaciones.

Mantente informado por fuentes oficiales: COE, INDOMET y Defensa Civil.

Reportá emergencias al *911*.

Alerta verde a tres provincias: ¿Qué significa y cómo debes cuidarte?

El COE e INDOMET actualizan los boletines cada pocas horas. Ver más alertas y pronósticos.

