Este viernes 16 de enero de 2026, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) emitió alerta verde para Santiago, La Vega y Puerto Plata ante el incremento de lluvias provocado por una vaguada prefrontal que incide sobre el territorio nacional. El INDOMET confirma que la vaguada, asociada a un sistema frontal al norte de la isla, está aumentando la humedad e inestabilidad atmosférica, con pronóstico de aguaceros moderados a fuertes, tronadas aisladas y ráfagas de viento en varias regiones.
Las precipitaciones ya se sienten desde la madrugada en el noroeste, norte y noreste, y se extenderán durante la tarde y primeras horas de la noche hacia el sureste y suroeste. El COE recomienda a la población en las provincias alertadas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua, y seguir las orientaciones de los organismos de protección civil.
Provincias en alerta verde hoy (16 de enero 2026)
- Santiago
- La Vega
- Puerto Plata
Riesgos principales según COE e INDOMET
- Crecida repentina de ríos, arroyos y cañadas.
- Inundaciones urbanas en zonas bajas.
- Posibles deslizamientos en áreas montañosas.
- Ráfagas de viento y tronadas aisladas.
Pronóstico del tiempo para las próximas horas
- Tarde y noche de hoy: Aguaceros moderados a fuertes en el norte, noreste, sureste y Cordillera Central. Baja probabilidad de tormentas eléctricas.
- Mañana sábado: Continúan las lluvias dispersas, con mayor intensidad en la madrugada y mañana.
- Temperaturas: Agradables, especialmente en zonas de montaña (mínimas 18-22°C, máximas 28-32°C en el litoral).
|PROVINCIAS
|PRONÓSTICO POR LOCALIDADES
|T. Máx. °C
|T. Mín. °C
|Santiago
|Medio nublado a nublado con lluvias de variable intensidad y aisladas tronadas, especialmente hacia el sur.
|27/29
|17/19
|Puerto Plata
|Medio nublado a nublado con lluvias de variable intensidad y aisladas tronadas, especialmente hacia la zona montañosa.
|26/28
|18/20
|Duarte
|Incrementos nubosos con lluvias moderadas en ocasiones, tronadas aisladas y ráfagas de viento.
|27/29
|18/20
|Constanza
|Medio nublado a nublado con lluvias de variable intensidad y aisladas tronadas.
|23/25
|9/11
|Peravia
|Mayormente nublado con lluvias, aisladas tronadas y ráfagas de viento, especialmente hacia la zona montañosa.
|28/30
|19/21
|San Pedro de Macorís
|Medio nublado a nublado con lluvias de variable intensidad, tormentas eléctricas aisladas y ráfagas de viento.
|28/30
|18/20
|La Romana
|Incrementos nubosos con lluvias ocasionalmente moderadas, aisladas y pasajeras.
|27/29
|18/20
|La Vega
|Mayormente nublado con lluvias de variable intensidad, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente hacia el sur.
|27/29
|17/19
|Monseñor Nouel
|Mayormente nublado con lluvias de variable intensidad, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
|27/29
|17/19
|San Cristóbal
|Mayormente nublado con lluvias, aisladas tronadas y ráfagas de viento.
|27/29
|18/20
|Samaná
|Incrementos nubosos ocasionales con chubascos aislados.
|28/30
|18/20
|Monte Cristi
|Medio nublado a nublado con lluvias de variable intensidad, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
|29/31
|19/21
|Azua
|Incrementos nubosos hacia la parte norte con aguaceros locales, tormentas eléctricas aisladas y ráfagas de viento.
|29/31
|18/20
|San Juan
|Mayormente nublado con lluvias de variable intensidad, tronadas y ráfagas de viento, especialmente hacia el norte.
|29/31
|16/18
|Barahona
|Medio nublado en ocasiones con chubascos ampliamente aislados.
|29/31
|18/20
|La Altagracia
|Nubes aisladas con incrementos ocasionales. Algún chubasco aislado durante el final de la tarde y la noche.
|28/30
|19/21
Recomendaciones del COE
- No cruces ríos ni cañadas con alto caudal.
- Evitá zonas vulnerables a inundaciones.
- Mantente informado por fuentes oficiales: COE, INDOMET y Defensa Civil.
- Reportá emergencias al *911*.
