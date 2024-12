Europa registra una población de 742.3 millones de habitantes, un producto interno bruto per cápita de US$ 46,564 en 2019, y un PIB nominal de la Unión Europea en US$ 16,613 billones en 2022, según el Banco Mundial, finanzas que ayudan a que realicen viajes por ocio.

De hecho, Eurostat indica que los residentes del grupo denominado como “Los 27” realizaron 1,140 millones de viajes en 2023, de los cuales el 90 % fue por motivos personales y 110 millones por negocios.

Las relaciones entre el viejo continente y la primera ciudad de América se materializan, además de la migración, los acuerdos comerciales y los préstamos, en los 892,882 europeos que pisaron los aeropuertos dominicanos durante enero-octubre del 2024, según el Banco Central dominicano (BC).

Estadísticas del BC y el Ministerio de Turismo (Mitur) registraron 1,258,347 europeos en calidad de turistas el año pasado, una variación negativa del 28 % respecto a las llegadas del 2022. Esto indica que 275,894 extranjeros procedentes de Europa dejaron de llegar a República Dominicana.

En parte, el decrecimiento se debió al inicio del conflicto político entre Rusia y Ucrania, cuya cantidad de visitantes pasó de 161,422 a 53,074, es decir, un -67.1 %.

Destinos como Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, España, Francia, Holanda, Hungría, Inglaterra, Irlanda, Luxemburgo, Noruega, Polonia, República Checa, Rumania, Rusia, Suiza, Suecia, Ucrania y “otros” presentan valores negativos en la llegada de turistas vía aérea durante 2022 y 2023, al pasar de 1,345,900 a 1,074,667, para una diferencia 20.1 %.

En el caso de Escocia, esta nación no reporta emisión de pasajeros a República Dominicana durante los últimos dos años. En 2019, se situó en 823 escoceses y en 2021, el número bajó a 37, para una caída de 95.5 %. Durante la pandemia COVID-19 tampoco reportó llegadas.

Rusia fue el mercado turístico que mayor caída presentó, con un 78.5 % entre 2022 y 2023. Luxemburgo varió un 36.8 %, seguido de Hungría (31.4 %), República Checa (30.2 %), Ucrania (27 %) y Bélgica (26 %).

En el caso de Francia, la aerolínea Air-France salió del mercado en abril del 2023, “afectando el mercado europeo”. En junio de ese año, la entidad estatal dijo que “continúa” una recesión generalizada en la economía europea que causa estragos en las llegadas de europeos.

El flujo de turistas procedentes de Alemania bajó un 21.2 %, mientras que España, con un decrecimiento de 0.2 %, fue la nación de menor variación negativa del grupo de Europa.

Jacqueline Mora, viceministra técnica del Ministerio de Turismo, señaló que a los europeos les preocupa el aumento del costo del viaje debido a la inflación, la situación económica y finanzas personales, y el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Explicó que los eventos atmosféricos y meteorológicos extremos les preocupa al 9.8 % de los europeos y “demasiados visitantes en los destinos que quiero visitar”.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señala que La Altagracia acoge 2,240 visitantes internacionales por kilómetro cuadrado. A nivel nacional, en 2022 se registraron 150 extranjeros por kilómetro cuadrado, más de tres veces que los 38 visitantes registrados en 1995.

No obstante, específica que la oferta todo incluido impide que los viajeros extiendan su experiencia fuera de los hoteles y así beneficien otros negocios, acción que dependerá del desarrollo de nuevas experiencias más allá del sol y la playa.

Y no es para menos, el todo incluido es el predominante en República Dominicana, con más de 87,723 habitaciones distribuidas en 981 establecimientos hasta 2023, de acuerdo con la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

De este continente, únicamente cinco países presentan valores positivos. Finlandia creció un 7.4 %, al pasar de 1,564 a 1,681, mientras que Grecia tuvo un crecimiento similar de 7.6 %, para situarse en 3,175 pasajeros, y Suecia incrementó un 2.3 %, debido a que las llegadas variaron de 4,093 a 4,191.

Italia incrementó un 5.3 % la llegada de sus habitantes, al cambiar de 87,553 a 92,214 entre 2022 y 2023, según el Mitur. En tanto, Polonia emitió 57,012 turistas, para una diferencia de 0.02 % en comparación con los 56,884 del 2022, para ser el país de menor crecimiento.

Jacqueline Mora destacó que el gasto medio para viajar por noche en Europa Occidental es de US$ 159, en Asia varía entre US$ 72 y US$ 128, mientras que en Europa Oriental es de US$ 96.

Un mercado preocupado por su entorno sociopolítico y climático

Mora destacó que las repercusiones en la seguridad debido a las tensiones en Medio Oriente, las políticas de reserva y cancelación, las manifestaciones y protestas contra el turismo son factores de preocupación para este sector.

“Tenemos que tener en cuenta que el 5.1 % de los europeos le preocupa la huella medioambiental de su viaje, lo que pone en relevancia la sostenibilidad”, consideró.

El 79 % de los europeos cambiaron su comportamiento debido al cambio climático, de estos el 36 % son mayores de 55 años y el 12 % entre 18-24 años.

El 18 % monitorea pronósticos meteorológicos, el 14.4 % evita destinos con temperaturas extremas, el 14.2 % elige destinos con temperaturas más suaves, el 11.7 % opta por actividades que no dependen del clima.

En menor cantidad, el 9.6 % cambia los meses de vacaciones y el 8.4 % busca actividades con garantía meteorológica. “Los turistas están monitoreando el clima para elegir un destino de viaje”, acotó.

Estos turistas europeos han evolucionado, priorizando actividades al aire libre, opciones de turismo sostenible y experiencias que permitan una inmersión cultural genuina en los destinos, en detrimento de los viajes tradicionales centrados únicamente en el descanso, según Travellyze.

El monitoreo del sentimiento para viajes en otoño e invierno del 2024-2025 destaca que el 20 % de los viajeros gastará entre 1,001 y 2,000 euros por viaje, y el 13 % más de 2,500 euros. Sin embargo, el mayor porcentaje (41 %) destinará menos de 1,000 euros. Esta población gastó 553,000 millones de euros, por una media de 97.6 euros por noche.

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) destaca que el sector europeo de viajes y turismo aportó 2 billones de euros en 2023. El sector empleó a casi 35 millones de personas en toda la región en 2022.

El informe Viajes en Europa 2025: equilibrio entre crecimiento e impacto destaca que los europeos viajan por negocios, fomentar conexiones y buscar relajación.

Los viajes de trabajo están en aumento: uno de cada cuatro viajeros europeos planea al menos un viaje combinado de trabajo y ocio al extranjero en 2025.

Sin embargo, para el 40 % de los europeos, el motivo principal de sus viajes es el descanso. El 15 % de los encuestados menciona la necesidad de equilibrar las rutinas laborales y personales como motivación para tomarse unas vacaciones.