La oferta de sol y playa, la seguridad jurídica y la estabilidad económica hacen de República Dominicana un destino privilegiado en la región del Caribe. Aún más si se hace referencia a su posición cercana a Estados Unidos, nación que emite más de un tercio de los pasajeros que llegan vía aérea en calidad de turistas cada año.

Pese a estas llegadas que aportan US$ 8,000 millones en divisas, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señala que el país debe estimular el flujo de turistas provenientes de Asia y América del Sur “para ampliar la demanda, reduciendo así la vulnerabilidad del sector a eventuales choques en Norteamérica y Europa”.

Su planteamiento se comprueba con el decrecimiento del 8 % de la llegada de turistas procedentes de Estados Unidos en septiembre del 2024 e igual período del año pasado, al pasar de 245,845 a 226,084 pasajeros vía aérea. El Ministerio de Turismo (Mitur) contabilizó 19,761 estadounidenses menos.

El ministerio señala que la caída se debió a coyunturas internacionales como la incertidumbre en la política estadounidenses, suspensión y disminución de frecuencias de rutas. Otro ejemplo fue la pérdida del mercado de Europa del Este debido a la guerra entre Rusia y Ucrania que inició en febrero del 2022.

Estadísticas del Banco Central dominicano (BC) destacan que el 34.2 % de la llegada de extranjeros no residentes perteneció a estadounidenses y 12.6 % a europeos, entre el período enero-septiembre del 2024. Asimismo, las autoridades proyectan contabilizar 11.5 millones de visitantes a finales del 2024, 1.5 millones más que el 2023.

“Ha crecido el turismo, pero los viajeros siguen viniendo mayoritariamente de los mismos lugares de origen como Estados Unidos, Canadá y Europa, y visitan los mismos destinos”, cita el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Datos del Ministerio de Turismo (Mitur) y el BC contabilizaron 3,152,974 personas residentes en Estados Unidos. Esta cifra equivale al 39.1 % de los 8,058,671 no residentes que llegaron a Quisqueya durante el año pasado en calidad de turista. Al desglosar los datos, el Mitur resalta que 1,137,991 pasajeros también indicaron que su residencia es Estados Unidos, para un total de 4,290,965, la mitad de las llegadas vía aérea en ese lapso.

No obstante, el BID agrega que “es esencial analizar las tendencias de los viajeros, para aprovechar la variedad geográfica y atraer turistas según el motivo de sus viajes”.

El Gobierno ha realizado esfuerzos en captar, por ejemplo, el mercado asiático con China liderando la apuesta. Sin embargo, República Dominicana carece de una conexión aérea directa con el gigante asiático por lo que los ciudadanos deben hacer escalada en destinos como México, Panamá o Estados Unidos. Además, los viajeros oriundos Asia se inclinan por el turismo de negocios y los multidestino.

El número de turistas que cruzan las fronteras alcanzará los 1,800 millones en 2030, según las estimaciones de la Organización Mundial de Turismo (OMT). A ello se sumarán 15,600 millones de viajes internos, lo que convierte a este sector de relevancia para las economías que dependen del turismo en la región del Caribe.

República Dominicana no es ajena a esta tendencia turística. De hecho, el turismo aportó RD$ 267,217.3 millones al producto interno bruto (PIB) durante enero-junio de este año, y las autoridades tienen pendientes la regulación de los alojamientos de renta corta, el lanzamiento del menú gastronómico, la construcción del centro de convenciones y el desarrollo de destinos como Punta Bergantín, Miches y Cabo Rojo.

A nivel global, Estados Unidos tiene el mercado de viajes de mayor relevancia respecto a su economía. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) registró una contribución de US$ 2.3 billones a su economía por los viajes en 2023, superando a China (US$ 1.3 billones) y Alemania (US$ 487,600 millones).

Asimismo, la Oficina Nacional de Viajes y Turismo dijo que la nación ubicada en América del Norte recibió 66.5 millones de visitantes internacionales, situándose en el tercer lugar como destino más visitado, solo detrás de Francia (100 millones) y España (85 millones), según ONU Turismo.