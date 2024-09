Your browser doesn’t support HTML5 audio

El sector de viajes sigue siendo la “columna vertebral” de las economías de los países. Julia Simpson, presidente del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), aseguró que “mientras esperamos un 2024 récord, los viajes no solo están de vuelta en el camino, sino que están listos para lograr un crecimiento sin precedentes”.

Estados Unidos es el mercado de viajes más importante a nivel global, con una contribución de US$ 2.36 billones a su economía durante el 2023, según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, seguido de China con US$ 1.3 billones, debido a la reapertura de las fronteras en el gigante asiático. Sin embargo, el WTTC indicó que China se convertirá en el mayor mercado.

Alemania se posicionó en el tercer lugar, con un aporte económico de US$ 487,600 millones, mientras que Japón, registró US$ 297,000 millones, para una diferencia de US$ 190,600 millones.

El “top 5” lo completó Reino Unido, debido a los US$ 295,000 millones por la llegada de 38 millones de turistas durante el año pasado.

Pese a que Francia es el destino más popular, al recibir 100 millones de turistas en 2023, se ubicó en sexto lugar por motivos de ingresos, con US$ 264,700 millones, apenas 1.1 % de diferencia respecto a los US$ 261,600 millones que recibió México.

La entidad internacional informa que India (US$ 231,600 millones), Italia (US$ 231,300 millones) y España (US$ 227,900 millones) continúan.

En el año pasado, de acuerdo con la Organización Mundial de Turismo (OMT), se movilizaron 1,300 millones de personas por diferentes motivos de viajes, lo que impulsó al empresariado y el sector público a consolidar una inversión de US$ 1 billón.

Además, las organizaciones extranjeras estiman que el turismo internacional se recuperará durante este año y nivelará los 1,400 millones del 2018 y los 1,500 millones del 2019, debido a la reapertura de mercados emisores y destinos que facilitan los visados y la creación de nuevas rutas aéreas.

No obstante, el WTTC señaló que las naciones deben prepararse para implementar la inteligencia artificial que mejore la experiencia de viaje e impulse el crecimiento del sector.