La NBA continúa este miércoles 28 de octubre con una cartelera de 12 partidos de temporada regular, distribuidos entre las conferencias Este y Oeste. La jornada incluye encuentros desde las 7:00 de la noche hasta las 10:30 p. m., hora de República Dominicana.

También sobresale el enfrentamiento entre Los Angeles Lakers y Los Angeles Clippers, que cerrará la jornada en el Intuit Dome, en Inglewood, California.

Calendario completo de los juegos NBA para este miércoles 28 de octubre

Estos son los 12 partidos programados para este miércoles, con sus horarios de República Dominicana y los escenarios de cada encuentro.

Partido Hora dominicana Escenario Miami Heat vs. Atlanta Hawks 7:00 p. m. State Farm Arena, Atlanta Washington Wizards vs. Cleveland Cavaliers 7:00 p. m. Rocket Arena, Cleveland Charlotte Hornets vs. Detroit Pistons 7:00 p. m. Little Caesars Arena, Detroit Philadelphia 76ers vs. Indiana Pacers 7:00 p. m. Gainbridge Fieldhouse, Indianápolis Orlando Magic vs. Toronto Raptors 7:30 p. m. Scotiabank Arena, Toronto Denver Nuggets vs. New Orleans Pelicans 8:00 p. m. Smoothie King Center, Nueva Orleans New York Knicks vs. Chicago Bulls 8:00 p. m. United Center, Chicago Houston Rockets vs. Milwaukee Bucks 8:00 p. m. Fiserv Forum, Milwaukee Golden State Warriors vs. Minnesota Timberwolves 8:00 p. m. Target Center, Mineápolis San Antonio Spurs vs. Utah Jazz 9:00 p. m. Delta Center, Salt Lake City Oklahoma City Thunder vs. Dallas Mavericks 9:30 p. m. American Airlines Center, Dallas Los Angeles Lakers vs. Los Angeles Clippers 10:30 p. m. Intuit Dome, Inglewood

Los horarios corresponden a la hora de República Dominicana, que coincide con la hora del Este de Estados Unidos en esta fecha.

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76ers-Pacers, uno de los partidos destacados

Philadelphia 76ers visitará a Indiana Pacers a las 7:00 de la noche, en el Gainbridge Fieldhouse, de Indianápolis.

El encuentro abrirá la doble cartelera de ESPN en Estados Unidos. Philadelphia, con LeBron James en su plantilla, se medirá a un conjunto de Indiana que contará con Tyrese Haliburton como una de sus principales figuras.

El partido llega después de una secuencia de encuentros consecutivos para ambos equipos, por lo que la disponibilidad de sus jugadores será un factor que conviene seguir hasta la hora del salto inicial.

El compromiso está previsto para las 7:00 p. m., hora dominicana. Los aficionados deben comprobar la disponibilidad de ESPN y de sus plataformas digitales para República Dominicana.

Thunder-Mavericks, duelo de la noche en Dallas

Oklahoma City Thunder visitará a Dallas Mavericks a las 9:30 de la noche, en el American Airlines Center.

El enfrentamiento será el segundo de la doble cartelera de ESPN en Estados Unidos. Oklahoma City llegará con un comienzo invicto, mientras Dallas intentará aprovechar la condición de local para conseguir una victoria.

Entre las figuras anunciadas para el encuentro están Shai Gilgeous-Alexander, dos veces ganador del premio al jugador más valioso de la NBA, y Cooper Flagg, vigente Novato del Año.

El partido comenzará a las 9:30 p. m., hora dominicana. La disponibilidad de la transmisión en el país debe verificarse con los operadores y las plataformas autorizadas.

Lakers-Clippers cierran la jornada

Los Angeles Lakers visitarán a Los Angeles Clippers a las 10:30 de la noche, en el Intuit Dome, situado en Inglewood, California.

El enfrentamiento entre los dos equipos de Los Ángeles será el último de los 12 partidos programados para este miércoles.

Los Clippers jugarán ante su público, mientras los Lakers afrontarán el compromiso como visitantes. La rivalidad entre ambas franquicias convierte el encuentro en uno de los atractivos del cierre de la jornada.

El partido está previsto para las 10:30 p. m., hora dominicana. Los aficionados deberán consultar la programación de las plataformas autorizadas para confirmar las opciones de transmisión disponibles en el país.

Heat-Hawks, duelo de apertura en Atlanta

Miami Heat visitará a Atlanta Hawks a las 7:00 de la noche, en el State Farm Arena.

El partido será uno de los cuatro que comenzarán simultáneamente a esa hora. Atlanta jugará ante su público, mientras Miami intentará conseguir una victoria como visitante.

El encuentro coincidirá con los compromisos entre Washington y Cleveland, Charlotte y Detroit, y Philadelphia e Indiana.

Wizards-Cavaliers, compromiso en Cleveland

Washington Wizards visitará a Cleveland Cavaliers a las 7:00 de la noche, en el Rocket Arena.

Cleveland tendrá la ventaja de jugar en casa, mientras Washington intentará competir ante un rival de la Conferencia Este.

El partido forma parte del grupo de encuentros que abrirán la jornada del miércoles.

Hornets-Pistons, desafío en Detroit

Charlotte Hornets visitará a Detroit Pistons a las 7:00 de la noche, en el Little Caesars Arena.

Detroit contará con la ventaja de jugar en casa, mientras Charlotte intentará conseguir un resultado favorable como visitante.

El partido será uno de los cuatro que comenzarán a las 7:00 p. m., junto con Miami-Atlanta, Washington-Cleveland y Philadelphia-Indiana.

Magic-Raptors, baloncesto en Toronto

Orlando Magic visitará a Toronto Raptors a las 7:30 de la noche, en el Scotiabank Arena.

Toronto jugará ante su público en un encuentro que enfrentará a dos equipos de la Conferencia Este.

El partido será el único que comenzará a las 7:30 p. m., antes del grupo de encuentros programados para las 8:00 de la noche.

Knicks-Bulls, enfrentamiento en Chicago

New York Knicks visitará a Chicago Bulls a las 8:00 de la noche, en el United Center.

Nueva York jugará fuera de casa ante un equipo de Chicago que intentará aprovechar el respaldo de sus aficionados.

El encuentro será uno de los cuatro partidos programados para comenzar a las 8:00 p. m., junto con Houston-Milwaukee, Golden State-Minnesota y Denver-Nueva Orleans.

Rockets-Bucks, compromiso en Milwaukee

Houston Rockets visitará a Milwaukee Bucks a las 8:00 de la noche, en el Fiserv Forum.

Milwaukee intentará aprovechar la condición de local, mientras Houston buscará imponerse como visitante.

El partido será una de las opciones de la jornada durante el horario de las 8:00 p. m.

Warriors-Timberwolves, duelo en Mineápolis

Golden State Warriors visitará a Minnesota Timberwolves a las 8:00 de la noche, en el Target Center.

El encuentro enfrentará a dos equipos de la Conferencia Oeste. Minnesota jugará ante su público, mientras Golden State intentará conseguir una victoria fuera de casa.

El partido coincidirá con otros tres compromisos programados para las 8:00 p. m.

Nuggets-Pelicans, choque en Nueva Orleans

Denver Nuggets visitará a New Orleans Pelicans a las 8:00 de la noche, en el Smoothie King Center.

Denver buscará imponerse como visitante ante un equipo de Nueva Orleans que intentará aprovechar la localía.

El compromiso completa el grupo de partidos programados para comenzar a las 8:00 p. m.

Spurs-Jazz, partido en Salt Lake City

San Antonio Spurs visitará a Utah Jazz a las 9:00 de la noche, en el Delta Center, de Salt Lake City.

Utah tendrá la ventaja de jugar en casa, mientras San Antonio buscará conseguir un resultado favorable fuera de su cancha.

El encuentro será el penúltimo en comenzar durante la jornada, antes de los partidos entre Oklahoma City y Dallas, y los Lakers y los Clippers.

Dónde ver los partidos de la NBA

La NBA distribuye sus encuentros entre cadenas de televisión y plataformas digitales, según los derechos de transmisión de cada territorio.

Para este miércoles, Philadelphia 76ers-Indiana Pacers y Oklahoma City Thunder-Dallas Mavericks están incluidos en la programación de ESPN.

La disponibilidad de esas transmisiones en República Dominicana debe comprobarse con los operadores y las plataformas correspondientes.

Televisión abierta y cable

CDN Deportes, canal 37: conviene consultar su programación para confirmar si transmitirá alguno de los encuentros de la jornada.

ESPN y Disney+: los aficionados deben comprobar la programación y los derechos vigentes para República Dominicana antes del inicio de los partidos.

ESPN en Estados Unidos: tiene anunciados los encuentros Philadelphia-Indiana, a las 7:00 p. m., y Oklahoma City-Dallas, a las 9:30 p. m. La disponibilidad regional debe verificarse.

Streaming y plataformas online

NBA League Pass: es la plataforma oficial de la NBA para consultar partidos en vivo y bajo demanda. La disponibilidad de cada encuentro puede variar según el territorio y las restricciones de transmisión.

Prime Video: conviene consultar la programación específica para República Dominicana antes de asumir que alguno de los partidos estará disponible.

NBA.com y la aplicación oficial: permiten consultar el calendario, los resultados, las estadísticas y las opciones oficiales para seguir la competición.

Antes del inicio de cada encuentro, los aficionados deben revisar la programación de su operador o plataforma para confirmar cuáles partidos pueden ver desde República Dominicana.

Tablas de posiciones de la NBA

Conferencia Este

Equipo G P % victorias Dif. Boston Celtics 3 1 .750 — Charlotte Hornets 3 1 .750 — Detroit Pistons 3 1 .750 — Philadelphia 76ers 3 1 .750 — Cleveland Cavaliers 2 1 .667 0.5 Toronto Raptors 2 1 .667 0.5 Atlanta Hawks 2 2 .500 1.0 Indiana Pacers 2 2 .500 1.0 Washington Wizards 2 2 .500 1.0 Orlando Magic 1 2 .333 1.5 Chicago Bulls 1 3 .250 2.0 Milwaukee Bucks 1 3 .250 2.0 New York Knicks 1 3 .250 2.0 Brooklyn Nets 0 4 .000 3.0 Miami Heat 0 4 .000 3.0

Conferencia Oeste

Equipo G P % victorias Dif. Houston Rockets 4 0 1.000 — Memphis Grizzlies 4 0 1.000 — Oklahoma City Thunder 4 0 1.000 — Portland Trail Blazers 3 0 1.000 0.5 Los Angeles Lakers 3 1 .750 1.0 Minnesota Timberwolves 3 1 .750 1.0 Dallas Mavericks 2 2 .500 2.0 San Antonio Spurs 2 2 .500 2.0 LA Clippers 1 2 .333 2.5 Denver Nuggets 1 2 .333 2.5 Phoenix Suns 1 2 .333 2.5 Golden State Warriors 1 3 .250 3.0 Utah Jazz 1 3 .250 3.0 New Orleans Pelicans 0 3 .000 3.5 Sacramento Kings 0 4 .000 4.0

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