Los Boston Celtics protagonizaron el desenlace más emocionante de la jornada al derrotar 125-124 a los Brooklyn Nets con una canasta de Jayson Tatum sobre la bocina de la prórroga.

El alero terminó con 40 puntos, cinco rebotes y ocho asistencias para darle a Boston su tercera victoria consecutiva.

Los New York Knicks, vigentes campeones de la NBA, consiguieron su primer triunfo de la temporada al imponerse 111-97 a los Detroit Pistons, con una actuación sobresaliente del dominicano Karl-Anthony Towns, quien sumó 27 puntos y veinte rebotes.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Los San Antonio Spurs derrotaron 130-103 a los Sacramento Kings, con 29 puntos y diez rebotes de Victor Wembanyama, mientras que los Portland Trail Blazers vencieron 136-129 a Los Angeles Lakers pese a los 41 puntos de Luka Dončić.

Resultados de la jornada del martes de la NBA

Boston Celtics 125-124 Brooklyn Nets (prórroga).

(prórroga). New York Knicks 111-97 Detroit Pistons .

. San Antonio Spurs 130-103 Sacramento Kings .

. Portland Trail Blazers 136-129 Los Angeles Lakers.

Tatum salva a Boston sobre la bocina

Jayson Tatum decidió el encuentro entre Boston y Brooklyn con un lanzamiento de media distancia cuando expiraba el tiempo extra. Su canasta selló la victoria de los Celtics por 125-124 en un partido que los Nets habían logrado llevar a la prórroga con un triple de Mikel Brown Jr. cuando restaba un segundo del tiempo reglamentario.

Tatum terminó con 40 puntos, cinco rebotes y ocho asistencias. Convirtió 18 tiros libres en 22 intentos, una marca personal, mientras que Paul George aportó veinte puntos, siete rebotes y siete asistencias.

Por Brooklyn, Michael Porter Jr. terminó con 27 puntos y doce rebotes, mientras que Julius Randle añadió 24 puntos y nueve rebotes. Los Nets continuaron sin conocer la victoria después de cuatro partidos.

El español Hugo González tuvo una participación limitada con Boston: disputó seis minutos y capturó dos rebotes.

Towns lidera la reacción de los Knicks

Los New York Knicks rompieron una racha de tres derrotas al vencer 111-97 a los Detroit Pistons, que llegaron al Madison Square Garden invictos después de tres partidos.

El inicio fue complicado para los locales, que terminaron el primer cuarto con una desventaja de trece puntos, 25-38. Sin embargo, los Knicks reaccionaron con un parcial combinado de 63-25 entre el segundo y el tercer período, impulsados por una mejoría defensiva que les permitió tomar el control del encuentro.

Karl-Anthony Towns fue la principal figura de Nueva York con 27 puntos y veinte rebotes, incluidos trece puntos durante el decisivo tercer cuarto. Jalen Brunson contribuyó con 23 puntos y siete asistencias.

Los Knicks dominaron el tercer período por 37-13 y resistieron la reacción de Detroit en el último cuarto. Paul Reed encabezó a los Pistons con 22 puntos y nueve rebotes, mientras que Cade Cunningham terminó con 19 puntos, nueve rebotes y ocho asistencias.

La victoria permitió al campeón defensor evitar un comienzo de temporada con cuatro derrotas consecutivas. Detroit, por su parte, sufrió su primer revés y quedó con balance de tres triunfos y una derrota.

Wembanyama impulsa la paliza de San Antonio

Los San Antonio Spurs derrotaron 130-103 a los Sacramento Kings con una actuación destacada de Victor Wembanyama, autor de 29 puntos, diez rebotes y cinco tapones en 27 minutos.

San Antonio dominó desde el primer cuarto, que ganó 39-29, y amplió su ventaja hasta el descanso, al que llegó con un contundente 80-54. La diferencia permitió a los locales administrar el partido durante la segunda mitad.

Julian Champagnie aportó 26 puntos y convirtió ocho triples, todos en la primera mitad. Los Spurs establecieron sus mejores registros de la temporada en puntos, asistencias y triples anotados durante una primera mitad, con 80 puntos, 23 asistencias y 13 triples, respectivamente.

Por Sacramento, De’Andre Hunter anotó 24 puntos, Zach LaVine sumó 22 y Domantas Sabonis terminó con veinte puntos, catorce rebotes y ocho asistencias.

Con el triunfo, San Antonio consiguió su segunda victoria consecutiva y mejoró su balance a dos victorias y dos derrotas. Los Kings continuaron sin ganar después de cuatro encuentros.

Dončić anota 41 puntos, pero Portland sigue invicto

Los Portland Trail Blazers vencieron 136-129 a Los Angeles Lakers en el Crypto.com Arena y conservaron su invicto después de tres partidos. Los Lakers, que habían ganado sus tres primeros encuentros, encajaron su primera derrota de la campaña.

Luka Dončić lideró a Los Ángeles con 41 puntos y nueve asistencias. Austin Reaves añadió 26 puntos y siete asistencias, pero la ofensiva angelina no pudo contrarrestar la eficacia de Portland.

Los Trail Blazers convirtieron 46 de sus 78 lanzamientos de campo, para un 59 % de acierto, y anotaron 18 triples en 36 intentos, equivalente al 50 %.

Ja Morant y Deni Avdija anotaron 23 puntos cada uno. Avdija también repartió nueve asistencias, mientras que Jrue Holiday contribuyó con 22 puntos y Damian Lillard añadió 21.

Portland tomó el control en los minutos finales. Morant anotó en dos posesiones consecutivas para ampliar la ventaja y Lillard sentenció con un triple a falta de 43 segundos.

Dončić, que venía de anotar 52 puntos frente a Utah, alcanzó los 41 tantos y mantuvo su promedio en 34,3 puntos por partido al inicio de la temporada.

Con el resultado, Portland se mantuvo entre los equipos invictos de la Conferencia Oeste, junto con Oklahoma City Thunder, Houston Rockets y Memphis Grizzlies. Los Lakers quedaron con tres victorias y una derrota.

La jornada dejó como protagonistas a Tatum, por su canasta ganadora en Boston; Towns, por el doble-doble que permitió reaccionar al campeón defensor; Wembanyama, por el dominio de San Antonio, y los Trail Blazers, que prolongaron su buen comienzo al imponerse a unos Lakers incapaces de aprovechar los 41 puntos de Dončić.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más