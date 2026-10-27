La NBA continúa este martes 27 con cuatro encuentros de temporada regular, después de una jornada del lunes que dejó nueve partidos y movimientos importantes en la clasificación de ambas conferencias.

Memphis Grizzlies y Oklahoma City Thunder llegaron a cuatro victorias consecutivas, mientras Houston Rockets, Los Angeles Lakers y Portland Trail Blazers mantienen sus respectivos invictos.

Minnesota Timberwolves, por su parte, sufrió su primera derrota de la campaña al caer en tiempo extra ante Cleveland Cavaliers por 127-125.

La cartelera de hoy incluye a los Boston Celtics, los New York Knicks, los San Antonio Spurs y los Lakers.

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Calendario completo de los juegos NBA para este martes 27 octubre

Estos son los cuatro partidos programados para este martes 27 de octubre, con sus horarios dominicanos y escenarios.

Partido Hora dominicana Escenario Brooklyn Nets vs. Boston Celtics 7:30 p. m. TD Garden, Boston Detroit Pistons vs. New York Knicks 8:00 p. m. Madison Square Garden, Nueva York Sacramento Kings vs. San Antonio Spurs 8:00 p. m. Frost Bank Center, San Antonio Portland Trail Blazers vs. Los Angeles Lakers 11:00 p. m. Crypto.com Arena, Los Ángeles

Los horarios corresponden a la hora de República Dominicana, que coincide con la hora del Este de Estados Unidos en esta fecha.

Pistons-Knicks, el duelo destacado de la noche

Detroit Pistons visitará a New York Knicks a las 8:00 de la noche, en el Madison Square Garden. El encuentro forma parte de la programación nacional de NBC y Peacock en Estados Unidos.

Detroit llega después de vencer el domingo a Philadelphia 76ers por 106-93, resultado con el que mejoró su balance a 3-0.

Los Knicks, campeones defensores, atraviesan un comienzo complicado: perdieron sus tres primeros encuentros, el más reciente por 111-102 ante Orlando Magic. El partido de hoy constituye una oportunidad para medir la reacción de los Knicks después de un comienzo adverso.

Los Pistons intentarán prolongar su buen inicio, mientras Nueva York buscará su primera victoria de la temporada ante su público.

Trail Blazers-Lakers cierran la jornada

Portland Trail Blazers visitará a Los Angeles Lakers a las 11:00 de la noche, en el Crypto.com Arena, de Los Ángeles.

Los Lakers llegan invictos, con marca de 3-0, después de vencer el domingo a Utah Jazz por 132-123. Luka Dončić fue la gran figura de ese encuentro, con 52 puntos, diez asistencias y ocho rebotes, mientras Austin Reaves aportó 29 puntos.

Portland también mantiene su invicto, con dos victorias en sus primeros compromisos. El enfrentamiento permitirá comprobar si los Lakers consiguen prolongar su buen comienzo o si los Trail Blazers logran salir de Los Ángeles con otra victoria.

El partido está anunciado por NBC y Peacock para Estados Unidos. La disponibilidad de la transmisión en República Dominicana debe verificarse en la programación local.

Nets-Celtics, una prueba en Boston

Brooklyn Nets visitará a Boston Celtics a las 7:30 de la noche, en el TD Garden. Será el primer partido de la jornada.

Boston viene de superar con amplitud a Chicago Bulls por 134-99, en un encuentro en el que Payton Pritchard anotó 28 puntos y Jayson Tatum agregó 23. Los Celtics mejoraron así su balance a 2-1.

Brooklyn, en cambio, perdió el domingo ante Indiana Pacers por 136-109 y continúa sin conocer la victoria, con marca de 0-3. Los Nets intentarán cambiar esa tendencia frente a un rival que llega con mayor impulso ofensivo.

El encuentro está programado para las 7:30 p. m., hora dominicana. Los aficionados pueden consultar NBA League Pass y las plataformas autorizadas para comprobar las opciones de transmisión disponibles en su territorio.

Kings-Spurs, otro enfrentamiento de la Conferencia Oeste

Sacramento Kings visitará a San Antonio Spurs a las 8:00 de la noche, en el Frost Bank Center, de San Antonio.

Sacramento perdió el domingo por 123-112 ante Memphis Grizzlies y acumula tres derrotas en sus primeros encuentros. San Antonio buscará aprovechar la condición de local para mejorar su balance después de un comienzo irregular.

Los Kings necesitan una respuesta ofensiva para evitar que se prolongue su mala racha, mientras los Spurs intentarán aprovechar el respaldo de su público. El encuentro comenzará a la misma hora que Pistons-Knicks, por lo que los aficionados deberán elegir entre ambos partidos o comprobar si sus plataformas permiten seguir los dos.

Los resultados más destacados del lunes 26 de octubre

La jornada del lunes dejó nueve partidos y varios cambios relevantes en la clasificación.

Cleveland Cavaliers 127, Minnesota Timberwolves 125 , en tiempo extra. Minnesota sufrió su primera derrota; Anthony Edwards anotó 47 puntos.

, en tiempo extra. Minnesota sufrió su primera derrota; Anthony Edwards anotó 47 puntos. Golden State Warriors 134, Denver Nuggets 114 . Stephen Curry anotó 24 puntos y el novato Yaxel Lendeborg aportó 31.

. Stephen Curry anotó 24 puntos y el novato Yaxel Lendeborg aportó 31. Milwaukee Bucks 110, Indiana Pacers 102 . Milwaukee consiguió su primera victoria de la temporada.

. Milwaukee consiguió su primera victoria de la temporada. Dallas Mavericks 113, Miami Heat 109 . Cooper Flagg regresó con 29 puntos y 11 asistencias.

. Cooper Flagg regresó con 29 puntos y 11 asistencias. Boston Celtics 134, Chicago Bulls 99 . Payton Pritchard encabezó el ataque con 28 puntos.

. Payton Pritchard encabezó el ataque con 28 puntos. Oklahoma City Thunder 125, Phoenix Suns 114 . Ajay Mitchell anotó 30 puntos.

. Ajay Mitchell anotó 30 puntos. Houston Rockets 120, Atlanta Hawks 110 . Houston conservó su invicto.

. Houston conservó su invicto. Memphis Grizzlies 110, Utah Jazz 105 . Memphis consiguió su cuarta victoria consecutiva.

. Memphis consiguió su cuarta victoria consecutiva. Charlotte Hornets 110, Washington Wizards 103. Brandon Miller anotó 39 puntos.

Dónde ver los partidos de la NBA

La NBA distribuye sus encuentros entre diferentes cadenas de televisión y plataformas digitales, según los derechos de transmisión de cada territorio. Para este martes, los enfrentamientos Pistons-Knicks y Trail Blazers-Lakers forman parte de la programación de NBC y Peacock en Estados Unidos, aunque la disponibilidad de esas señales en República Dominicana debe comprobarse con los operadores locales.

La presencia de un partido en la parrilla estadounidense no garantiza que esté disponible automáticamente en República Dominicana. Los aficionados deben revisar la programación correspondiente a su país antes del inicio de cada encuentro.

Televisión abierta y cable

CDN Deportes, canal 37: conviene consultar su programación para comprobar si transmitirá alguno de los encuentros de la jornada.

ESPN y Disney+: la disponibilidad depende de los derechos regionales y de la programación vigente. Se recomienda revisar la guía de ESPN y la oferta de Disney+ para República Dominicana.

NBC y Peacock: tienen anunciados Pistons-Knicks y Trail Blazers-Lakers para el mercado estadounidense. No debe darse por garantizado el acceso a esas transmisiones desde República Dominicana.

Streaming y plataformas online

NBA League Pass: es la plataforma oficial de la NBA para consultar partidos en vivo y bajo demanda. La disponibilidad de cada encuentro puede variar según el territorio y las restricciones de transmisión.

Prime Video: los usuarios deben comprobar la programación correspondiente a República Dominicana antes de asumir que alguno de los cuatro partidos estará disponible en esta plataforma.

NBA.com y la aplicación oficial: permiten consultar el calendario, los resultados, las estadísticas y las opciones oficiales para seguir la competición.

Antes del inicio de cada encuentro, los aficionados deben revisar la programación de su operador o plataforma para confirmar cuáles partidos pueden ver desde República Dominicana.

Tablas de posiciones de la NBA tras la jornada del lunes 26 de octubre

Las siguientes tablas recogen los balances de victorias y derrotas después de completarse los nueve encuentros del lunes. Los equipos con el mismo balance aparecen agrupados; el orden dentro de cada grupo no pretende establecer desempates oficiales.

Conferencia Este

Posición por balance Equipo Victorias Derrotas 1 Detroit Pistons 3 0 2 Charlotte Hornets 3 1 2 Philadelphia 76ers 3 1 4 Atlanta Hawks 2 2 4 Boston Celtics 2 1 4 Cleveland Cavaliers 2 1 4 Indiana Pacers 2 2 4 Toronto Raptors 2 1 4 Washington Wizards 2 2 10 Orlando Magic 1 2 11 Chicago Bulls 1 3 12 Milwaukee Bucks 1 3 13 Brooklyn Nets 0 3 13 Miami Heat 0 4 13 New York Knicks 0 3

Conferencia Oeste

Posición por balance Equipo Victorias Derrotas 1 Memphis Grizzlies 4 0 1 Oklahoma City Thunder 4 0 3 Houston Rockets 3 0 3 Los Angeles Lakers 3 0 5 Minnesota Timberwolves 3 1 6 Portland Trail Blazers 2 0 7 Dallas Mavericks 2 2 8 Denver Nuggets 1 2 8 Golden State Warriors 1 2 8 Los Angeles Clippers 1 2 8 Phoenix Suns 1 2 8 San Antonio Spurs 1 2 13 Utah Jazz 1 3 14 New Orleans Pelicans 0 3 14 Sacramento Kings 0 4

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