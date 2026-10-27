Los Cerveceros de Milwaukee están a un triunfo de conquistar la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB), después de aplastar el lunes por 10-1 a los Rays de Tampa Bay en el tercer partido de la final.

Este martes, desde las 8:00 p. m., hora dominicana, tendrán una nueva oportunidad de cerrar la serie y levantar el primer campeonato de su historia.

La ventaja de 3-0 coloca a Milwaukee en una posición privilegiada, mientras los Rays afrontan una situación límite ante su público. El cuarto partido se disputará nuevamente en el Tropicana Field de San Petersburgo, donde Tampa Bay intentará detener a una ofensiva que conectó 16 imparables y fabricó ocho carreras en una quinta entrada demoledora.

ST. PETERSBURG, FLORIDA – 26 DE OCTUBRE: Los jugadores del cuadro interior de los Milwaukee Brewers celebran tras derrotar a los Tampa Bay Rays en el tercer partido de la Serie Mundial de 2026, disputado en el Tropicana Field el 26 de octubre de 2026 en St. Petersburg, Florida. Jamie Squire/Getty Images/AFP (Foto de JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP)

¿Podrán los Cerveceros conquistar hoy su primera corona?

Milwaukee está a un paso de alcanzar una meta que ha perseguido durante décadas. La franquicia disputó su anterior Serie Mundial en 1982, cuando perdió en siete partidos ante los Cardenales de San Luis.

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Los Rays, por su parte, necesitan una remontada sin precedentes en la historia de la Serie Mundial. Ningún equipo ha revertido una desventaja de 0-3 para ganar el campeonato en una serie al mejor de siete partidos.

La tarea es especialmente complicada después de la contundente derrota del lunes, que dejó al conjunto de Tampa Bay con apenas una carrera y tres imparables.

A pocas horas de reanudarse la acción, estas son las claves para anticipar lo que puede ocurrir en el cuarto partido.

La ofensiva de Milwaukee llega encendida

Los Cerveceros confirmaron el lunes que su producción ofensiva no depende de una sola figura. Jackson Chourio conectó cuatro imparables en cinco turnos, mientras William Contreras aportó tres hits y Brice Turang produjo una de las conexiones decisivas del encuentro.

Milwaukee anotó dos carreras en el tercer episodio y desató una ofensiva de ocho anotaciones en la quinta entrada, en la que castigó al pitcheo de Tampa Bay con dos outs. La novena terminó con 16 imparables y dejó a los Rays sin respuesta durante buena parte del encuentro.

La capacidad de aprovechar las oportunidades con corredores en circulación ha sido determinante en los tres primeros partidos de la final.

Un pitcheo que ha inclinado la serie

Robert Gasser, del equipo Milwaukee Brewers (n.º 54), durante la sexta entrada contra los Tampa Bay Rays en el tercer partido de la Serie Mundial de 2026, celebrado en el Tropicana Field el 26 de octubre de 2026 en St. Petersburg, Florida. Elsa/Getty Images/AFP (Foto de ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP)

La actuación del zurdo Robert Gasser fue uno de los factores decisivos del tercer encuentro. El abridor de Milwaukee limitó a Tampa Bay a un imparable durante seis entradas y no permitió carreras, en una presentación que dejó a la ofensiva rival sin capacidad de reacción.

Gasser se convirtió en el primer abridor de una Serie Mundial desde 2001 en completar seis entradas permitiendo un solo hit y enfrentando al mínimo de 18 bateadores. Su dominio contribuyó a que los Cerveceros ampliaran su ventaja en la serie.

Milwaukee buscará prolongar ese rendimiento colectivo en el cuarto juego, aunque todavía no había anunciado oficialmente a su lanzador abridor .

Tampa Bay, ante una misión casi imposible

Cedric Mullins, del equipo Tampa Bay Rays, luce abatido en el banquillo durante la séptima entrada del tercer partido de la Serie Mundial de 2026 contra los Milwaukee Brewers, disputado en el Tropicana Field el 26 de octubre de 2026 en St. Petersburg, Florida. Elsa/Getty Images/AFP (Foto de ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP)

Los Rays necesitan cambiar radicalmente el rumbo de la final. Después de perder por márgenes de una carrera los dos primeros partidos, el lunes sufrieron una derrota por nueve anotaciones que evidenció los problemas de su ofensiva y las dificultades de su cuerpo de lanzadores.

La presión recaerá sobre el equipo completo: los abridores tendrán que contener a Milwaukee, el relevo deberá evitar otro episodio explosivo y los bateadores necesitarán responder desde las primeras entradas.

Tampa Bay enviará al montículo al derecho Griffin Jax, mientras que Milwaukee todavía no había confirmado su abridor. Jax tendrá la responsabilidad de mantener con vida a los Rays ante una ofensiva que ha encontrado soluciones en distintos momentos de la serie.

Griffin Jax, del equipo Tampa Bay Rays, en octubre 2026. (Photo by JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Un cuarto juego que puede cerrar la Serie Mundial

Si Tampa Bay consigue imponerse, la serie continuará este miércoles con el quinto encuentro, también en San Petersburgo.

El margen de error de los Rays ha desaparecido. Los Cerveceros, en cambio, tienen la oportunidad de convertir su dominio de los tres primeros partidos en el título más importante de la historia de la franquicia.

MLB: Calendario de la Serie Mundial. Hora de los partidos

Fecha Partido Resultado/hora dominicana Viernes 23 de octubre Juego 1: Milwaukee gana a Tampa Bay 3-2 Sábado 24 de octubre Juego 2: Milwaukee gana a Tampa Bay 5-4 Lunes 26 de octubre Juego 3: Milwaukee gana a Tampa Bay 10-1 Martes 27 de octubre Juego 4: Milwaukee vs. Tampa Bay 8:00 p. m. Miércoles 28 de octubre Juego 5, si es necesario 8:00 p. m. Viernes 30 de octubre Juego 6, si es necesario 8:00 p. m. Sábado 31 de octubre Juego 7, si es necesario 8:00 p. m.

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A través de televisión abierta, cable y plataformas digitales oficiales:

Televisión abierta y cable: Teleantillas, canal 10, según la programación anunciada para la postemporada.

Teleantillas, canal 10, según la programación anunciada para la postemporada. Streaming y servicios oficiales: MLB.TV ofrece opciones para seguir los encuentros en directo, sujetas a las restricciones de transmisión aplicables.

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