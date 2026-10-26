Harry Kane y Alexia Putellas se convirtieron este lunes en Londres en los monarcas del Balón de Oro al conquistar el primero y tercer galardón, respectivamente, en una de las noches con más incógnitas que se recuerdan.

A cuatro horas del anuncio oficial, la organización cometió un error. Publicó los nombres de los tres finalistas, Harry Kane, Kylian Mbappé y Lamine Yamal, a través de tres artículos comentando los logros de cada uno.

Tras varios minutos publicados en la página web oficial del premio, fueron borrados, confirmando que eran un error y eliminando parte de la incertidumbre que rodeaba a esta gala.

Tampoco era una gran sorpresa. Las opciones de ver en el podio a algún futbolista diferente a esos tres eran muy escasas. Rodrigo Hernández y Leo Messi estaban abocados a quedarse a las puertas y así fue. Y entre los ganadores, el rumor lo fiaba todo a Kane.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La no presencia de Florentino Pérez, la escueta delegación del Real Madrid, con Emilio Butragueño a la cabeza, y la tibieza en las apuestas con Lamine invitaban a pensar en que el delantero del Bayern sería el elegido.

La celebración de la gala en Londres, en conmemoración de la victoria de Stanley Matthews en 1956, daba un aura extra a la victoria de Kane, que volvió a la ciudad que le convirtió en estrella para reclamar el máximo premio a nivel individual.

Con sus 73 goles y ocho asistencias, el inglés parecía el ligero favorito, pero la presencia de Mbappé en Londres, pese a que no estaba nominado para ningún otro premio, abrió la puerta a una sorpresa que no se produjo.

El francés, minimizado en las votaciones por la falta de títulos, tanto con el Real Madrid como con Francia, quedó segundo, seguido por Lamine Yamal, que vuelve a estar en el podio por segundo año consecutivo, pero que una vez más tiene que conformarse con el trofeo Kopa.

En el London Palladium, donde la ceremonia estuvo dirigida por Thierry Henry y Kate Abdo y comenzó con 45 minutos de retraso por el tráfico londinense, el público se volcó con Kane.

Pese a los numerosos aficionados del Arsenal, que celebraron las apariciones en las nominaciones de David Raya, William Saliba, Declan Rice y Mikel Arteta -todos ellos se marcharon con las manos vacías-, el teatro explotó cuando Kane fue anunciado por Ronaldo Nazario como el ganador.

Es el sexto Balón de Oro inglés de la historia. Sucede a Matthews (1956), Bobby Charlton (1966), Kevin Keegan (1978 y 1979) y Michael Owen (2001).

Owen, precisamente, fue el encargado de darle su tercer Balón de Oro a Alexia Putellas, que acabó con tres años de dominio de Aitana Bonmatí y tiene ya también su particular 'hat trick' en el galardón.

La jugadora del London City Lionesses, que ha superado varias lesiones graves en su carrera, se acordó de esos malos momentos en su discurso de ganadora.

"Esto es un trofeo por mi trabajo, pero quiero acordarme de mi madre, de mi familia, de mis amigas, todo mi equipo fuera del campo. Soy consciente que si la temporada pasada volví a disfrutar como lo hice fue gracias a vosotros. Me acuerdo de los momentos cuando la pierna me fallaba, cuando aprendí a volver a andar, a volver a correr, a volver a chutar. Cuando más dudas tenía, vosotros estabais ahí, ayudándome. Os quiero mucho", dijo la ganadora.

Además, Putellas completó una noche de idilio para el Barcelona. Las 'blaugrana' se llevaron también el trofeo Kopa al mejor joven, con Lamine Yamal en categoría masculina y con Vicky López en femenina, el premio a la mejor portera, con Cata Coll, el premio a mejor entrenador, con Pere Romeu, y el galardón al mejor club del mundo, que fue recogido por Joan Laporta.

"Gracias a todas las competiciones por dejarnos mostrar nuestro juego", dijo el presidente del Barcelona.

La selección española, campeona del mundo, también se cubrió de gloria, con el premio a mejor portero para Unai Simón y el de mejor entrenador para Luis de la Fuente, mientras que la mexicana Charlyn Corral fue consagrada con el premio Gerd Müller a la mejor delantera gracias a su atracón de goles en el Pachuca.

Messi, quinto en el Balón de Oro Lionel Messi en el estadio Monumental, en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

El argentino Leo Messi finalizó quinto en las votaciones del Balón de Oro, por detrás del ganador Harry Kane, y de Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Rodrigo Hernández. El argentino, que no acudió a la gala en Londres, soñaba con un noveno Balón de Oro, pero se tuvo que contentar con un quinto puesto. Messi llegó a estar en las quinielas para ganar el galardón, pero el hecho de jugar en una liga menor como la MLS y no conquistar el pasado Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, lastró las opciones del astro argentino. Aun así, Messi se va con un registro espectacular y es que 19 años después de su primer podio, en 2007, cuando el premio se lo llevó Kaká, el de Rosario aún compite contra los mejores del mundo. MIRA TAMBIÉN Lluvias suspenden por segunda vez partido entre Águilas y Estrellas en el Cibao Licey confirma que Jairo Asencio sufrió un ACV y recibió el alta médica; equipo llama a orar por su recuperación

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más