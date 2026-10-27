Lidom suspende los tres partidos de la jornada de este martes por condiciones del clima

La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) anunció la suspensión de los tres partidos programados para este martes 27 de octubre, debido a las condiciones meteorológicas provocadas por una vaguada que continúa generando fuertes lluvias en distintas zonas del país.

La decisión afecta los encuentros que estaban previstos en los estadios Quisqueya Juan Marichal, de Santo Domingo; Julián Javier, de San Francisco de Macorís, y Tetelo Vargas, de San Pedro de Macorís.

En Santo Domingo, los Tigres del Licey tenían previsto recibir a los Toros del Este a las 7:30 p. m., mientras que los Leones del Escogido visitarían a los Gigantes del Cibao a las 7:00 p. m., en San Francisco de Macorís.

Por su parte, las Águilas Cibaeñas se enfrentarían a las Estrellas Orientales a las 7:30 p. m., en el estadio Tetelo Vargas.

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La Lidom informó que las nuevas fechas para celebrar los tres encuentros serán anunciadas oportunamente.

Las precipitaciones han afectado el calendario del campeonato otoño-invernal 2026-2027, luego de que el encuentro entre las Águilas y las Estrellas, originalmente programado para el miércoles 21 de octubre en Santiago, fuera suspendido y nuevamente pospuesto el lunes 26 por las lluvias.

COE mantiene 12 demarcaciones en alerta amarilla y aumenta a siete las provincias en verde

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) actualizó la tarde de este martes los niveles de alerta por las lluvias provocadas por una vaguada, manteniendo 11 provincias y el Distrito Nacional en alerta amarilla y aumentando a siete las provincias en alerta verde.

Las provincias bajo alerta amarilla son Pedernales, Independencia, Bahoruco, Barahona, Azua, San Juan, San José de Ocoa, Peravia, San Cristóbal, Monte Plata y Santo Domingo, además del Distrito Nacional.

En alerta verde permanecen Dajabón, Elías Piña, La Vega, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez y San Pedro de Macorís, a las que se suma Hato Mayor.

El organismo explicó que las condiciones meteorológicas continúan dominadas por una vaguada en diferentes niveles de la atmósfera.

De acuerdo con el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), durante la tarde se esperan aguaceros que podrían ser fuertes en ocasiones, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Ante este panorama, el COE recomienda a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales, evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas con altos volúmenes de agua y tomar precauciones en las zonas vulnerables a inundaciones.

Así queda la tabla de posiciones de LIDOM

Con la suspensión de la jornada, las Estrellas Orientales se mantienen en el primer lugar, con récord de 5 victorias y 2 derrotas, además de una racha de tres triunfos consecutivos.

Los Tigres del Licey ocupan la segunda posición, con marca de 5-3, mientras que los Gigantes del Cibao y los Leones del Escogido comparten el tercer puesto, ambos con 4-4. Los escarlatas acumulan tres victorias seguidas.

En la quinta posición se encuentran los Toros del Este, con récord de 3-5 y una racha de cuatro derrotas consecutivas.

Las Águilas Cibaeñas permanecen en el último lugar, con 2 victorias y 5 derrotas, aunque llegan de ganar su compromiso más reciente.

Partidos programados para este miércoles 28 de octubre

La jornada del miércoles 28 de octubre contempla tres encuentros, todos pautados para comenzar a las 7:30 de la noche, siempre que las condiciones meteorológicas permitan su celebración.

Los Gigantes del Cibao visitarán a los Toros del Este en el estadio Francisco Micheli, de La Romana, mientras que los Leones del Escogido se enfrentarán a las Águilas Cibaeñas en el estadio Cibao, de Santiago.

Por su parte, las Estrellas Orientales visitarán a los Tigres del Licey en el estadio Quisqueya Juan Marichal, de Santo Domingo.

La celebración de estos compromisos dependerá de la evolución de las condiciones meteorológicas que afectan al país.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más