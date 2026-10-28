Los Tampa Bay Rays vencieron 4-3 a los Milwaukee Brewers en 12 entradas pasada la medianoche del martes al miércoles, en el cuarto partido de la Serie Mundial, y evitaron la eliminación para mantener vivas sus aspiraciones de conquistar el campeonato de las Grandes Ligas.

El encuentro, disputado en el Tropicana Field, de San Petersburgo, Florida, tuvo un desenlace dramático. Milwaukee tomó la delantera 3-2 en la parte alta de la duodécima entrada, cuando Cooper Pratt conectó un jonrón frente al relevista Ian Seymour.

Sin embargo, Tampa Bay respondió en su turno ofensivo. Jonny DeLuca conectó un sencillo que igualó el marcador 3-3 y mantuvo la presión sobre el equipo visitante.

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Después, Ben Williamson disparó un sencillo al jardín derecho que permitió anotar a Nick Fortes y selló la victoria de los Rays por 4-3.

La novena de Milwaukee había ganado los tres primeros compromisos, incluido el triunfo por 10-1 del lunes, en un partido en el que produjo ocho carreras en la quinta entrada. Antes, también se había impuesto por una carrera en los dos primeros encuentros.

Resultados previos de la Serie Mundial 2026:

Juego Fecha Equipo Visitante Marcador Equipo Local Juego 1 23 de octubre Tampa Bay Rays 2 – 3 Milwaukee Brewers Juego 2 24 de octubre Tampa Bay Rays 4 – 5 Milwaukee Brewers Juego 3 26 de octubre Milwaukee Brewers 10 – 1 Tampa Bay Rays

Milwaukee había tomado el control

Los Brewers llegaron al cuarto encuentro con ventaja de 3-0 en la serie al mejor de siete partidos y con la oportunidad de conquistar el primer título de Serie Mundial de la historia de la franquicia.

En el cuarto partido, Chandler Simpson produjo la primera carrera de Tampa Bay con un doble impulsor en la segunda entrada.

Milwaukee igualó las acciones en el cuarto episodio mediante un doble de Cooper Pratt, y los Rays recuperaron la ventaja con una jugada que permitió anotar a Junior Caminero.

David Hamilton empató nuevamente el encuentro con un jonrón solitario en la quinta entrada. Desde entonces, ambos equipos mantuvieron el marcador 2-2 hasta que Pratt volvió a castigar al pitcheo de Tampa Bay con su cuadrangular en el duodécimo episodio.

Una victoria que prolonga la lucha por el título

La remontada permite a los Rays seguir en la competición después de afrontar el cuarto partido sin margen de error.

Milwaukee, que buscaba cerrar la serie con una barrida, tendrá que disputar otro encuentro frente a un rival que se negó a la rendición.

El triunfo de los Rays cambia el escenario inmediato de la Serie Mundial: Milwaukee conserva la ventaja en la serie, pero Tampa Bay ha conseguido prolongar la disputa por el campeonato con una victoria decidida en entradas extras.

ST PETERSBURG, FLORIDA – OCTOBER 27: Jackson Chourio #11 of the Milwaukee Brewers reacts during the tenth inning against the Tampa Bay Rays in game four of the 2026 World Series at Tropicana Field on October 27, 2026 in St Petersburg, Florida. Jamie Squire/Getty Images/AFP (Photo by JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

ST PETERSBURG, FLORIDA – OCTOBER 27: Cam Booser #62 of the Tampa Bay Rays reacts during the eleventh inning against the Milwaukee Brewers in game four of the 2026 World Series at Tropicana Field on October 27, 2026 in St Petersburg, Florida. Jamie Squire/Getty Images/AFP (Photo by JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

ST PETERSBURG, FLORIDA – OCTOBER 27: Antonio Senzatela #49 of the Milwaukee Brewers reacts during the eleventh inning against the Tampa Bay Rays in game four of the 2026 World Series at Tropicana Field on October 27, 2026 in St Petersburg, Florida. Carmen Mandato/Getty Images/AFP (Photo by Carmen Mandato / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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